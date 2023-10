Dobrodelni Jeseničani zanesljivo do nove zmage

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v domači dvorani Podmežakla s 4:1 premagali Ritten in na peti tekmi Alpske lige vknjižili četrto zmago. Trenutno so na tretjem mestu, vodil Zell am See, ki po petih tekmah še ne pozna poraza. Srečanje na Jesenicah je imeli, saj bodo celoten izkupiček od prodanih vstopnic namenili zdravljenju dolgoletnega reprezentanta Aleša Kranjca, ki bije boj z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS).

Jeseničani so dosegli četrto zmago v regionalnem tekmovanju in se utrdili pod vrhom lestvice, zdaj so z 12 točkami na tretjem mestu. Današnji dvoboj je pomenil obračun aktualnih in nekdanjih prvakov lige, poleg tega pa je imela tekma še dobrodelen značaj, saj so se v domačem klubu odločili za akcijo pomoči nekdanjemu slovenskemu reprezentantu Alešu Kranjcu.

Potem ko so Jeseničani na prejšnji tekmi z Lustenauom šele v zadnji tretjini strli odpor tekmecev in jo dobili s 3:0, so danes podoben korak do zmage naredili v drugi.

Prva se je kljub terenski premoči domače ekipe končala brez zadetkov, a v nadaljevanju so železarji premoč spremenili tudi v gole. V tem delu so bili izrazito boljši (razmerje strelov 18-4), prvi zadetek pa je dosegel Miha Logar v 24. minuti. Ob prednosti dveh igralcev je nato vodstvo povišal Erik Svetina v 26., Maks Selan pa je dokončal delo v tej tretjini s tretjim zadetkom v 30. minuti.

Ko so domači v 42. minuti z zadetkom Tadeja Čimžarja povišali že na 4:0, je bilo jasno, da bodo gostje težko prišli do preobrata. Dosegli so sicer častni gol, a je bil zadetek v 48. minuti edini, ki ga je na tekmi prejel domači vratar Žan Us. Na drugi strani je pri gostih Colin Furlong ustavil 34 od 38 strelov.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek, ko bodo gostovali pri Fassi.

Alpska liga Nedelja, 1. oktober

