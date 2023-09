Celjani do prve alpske zmage

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrtem nastopu v alpski ligi dosegli tretjo zmago. V domači dvorani so v petek premagali avstrijski Lustenau s 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). Slednji se je dan pozneje ustavil še pri Celjanih in izgubil s 3:4, kar pomeni, da je Celje doseglo prvo zmago v tem tekmovanju. Branilci naslova z Jesenic bodo v nedeljo gostili še eno alpsko srečanje, dvoboj z Rittnom (18.00) bo dobrodelno obarvan, saj bo celoten izkupiček od prodanih vstopnic namenjen zdravljenju Aleša Kranjca.

Celjani, novinci v tem tekmovanju, so v peti tekmi dočakali prvo zmago. Za prvi uspeh so premagali Lustenau, ki je v petek že gostoval na Jesenicah in namučil aktualne prvake, nazadnje pa izgubil s 3:6.

Danes so Celjani temelje za zmago postavili ob koncu druge tretjine. V prvi je za vodstvo poskrbel Nik Grahut že v drugi minuti, nato je po izenačenju avstrijske ekipe še enkrat celjsko zasedbo v vodstvo povedel Mikus Mintauskis. Jure Sotlar pa je z goloma v 31. in 40. minuti, takrat je imela domača ekipa igralca več, poskrbel za vodstvo s 4:1.

Povsem gladko se sicer za Celje ni izteklo. V zadnji tretjini je Lustenau pritisnil in v 50. minuti znižal na 2:4, dve minuti zatem pa celo z igralcem manj na 3:4. A to je bil zadnji zadetek na tekmi in Celjani so prišli do prvih treh točk v alpski ligi.

Naslednja naloga čaka Celjane 6. oktobra, ko bodo gostili Bregenzerwald.

Jeseničani so v zadnjih 15 minutah strli odpor Lustenaua. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji ob koncu strli odpor avstrijskega tekmeca

Branilci naslova iz Podmežakle so imeli z Lustenauom v petek presenetljivo veliko dela in šele v končnici strli žilave goste. V uvodnih dveh delih je bila igra popolnoma izenačena, minimalno prednost jeseniške ekipe pa je Lustenau vedno znova izničil.

Tehtnica se je začela gibati na stran Jesenic v 47. minuti, ko je Erik Svetina zadel za 4:3. Lustenau se še ni predal, verjetno pa je bila ključna obramba Žana Usa, ki je gostom pri golu prednosti ubranil kazenski strel. Domači so si oddahnili šele v 57. minuti, ko je Anže Prostor povišal na 5:3. V zadnji minuti je zabil še Tim Borse. Pred tem so za Acroni gole dosegli Martin Bohinc (16.), Lovro Kumanović (30.) in Tadej Čimžar (31.).

Alpska liga Petek, 29. september Sobota, 30. september

Preberite še: