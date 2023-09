Priznanje za Olimpijinega vratarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lukaš Horak je na torkovi tekmi Olimpiji do zmage pri lanskem finalistu pomagal s 40 obrambami in prvim shutoutom (ni prejel gola) ter bil izbran za naj igralca kroga. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljanski HK SŽ Olimpija se je po koncu zadnje sezone odpravil na lov za novo prvo vratarsko močjo. Našel jo je v 29-letnem Čehu Lukašu Horaku, ki je zadnji dve sezoni preživel na Danskem, v zadnjih tednih pa v zeleno-belem dresu spoznava ligo ICE.

Za zdaj je pri svojem delu uspešen. Branil je na vseh petih tekmah Olimpije v tem tekmovanju in bil med vratnicama 94,6-odstotno zanesljiv, kar ga med vratarji, ki so branili na vseh srečanjih svoje ekipe, uvršča na prvo mesto, med vsemi pa na tretje.

Zaustavil vseh 40 strelov

Horak je bil ključni člen Ljubljančanov ob zadnji zmagi, ko so v torek pri lanskem finalistu Bolzanu slavili z 1:0. Soigralce, med katerimi se je pod edini zadetek podpisal Nik Simšič, je ohranjal v igri za zmago in na koncu ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Zaustavil je vseh 40 strelov domačega kolektiva na svoja vrata in vpisal svoj prvi shutout v tem tekmovanju.

S predstavo si je prislužil naziv top igralca 5. kroga ICE. Krog pred tem so za najboljšega posameznika izbrali slovenskega napadalca Jana Muršaka, ki od te sezone brani barve Celovca.

Olimpijo nova tekma čaka v petek, ko bo ob 19.15 v domači dvorani gostila Vorarlberg Pioneers in poskušala prvič v sezoni zmagati doma. Obe dozdajšnji domači tekmi je izgubila, na vseh treh gostovanjih pa je bila uspešna. Naslednjič bo gostovala že v nedeljo, ko bo tretjo tekmo tedna odigrala na terenu edine nepremagane ekipe v tej sezoni Pustertala.