Pred moštvi v ligi ICE je prvi teden s tremi tekmami. Olimpija ga odpira na gostovanju pri lanskem finalistu Bolzanu, ki z začetkom sezone ne more biti zadovoljen. S štirimi zaporednimi porazi in ničlami je uprizoril svoj najslabši vstop v sezono. Vodstvo kluba je hitro ukrepalo in že po treh tekmah odpustilo Šveda Niklasa Sundblada. Le nekaj dni zatem so sporočili, da se za trenersko krmilo vrača prekaljeni trenerski maček Glen Hanlon.

Glen Hanlon se vrača na trenerski stolček Bolzana, ki ga je lani popeljal v finale, v katerem so po hudem boju in sedmih tekmah izgubili s Salzburgom. Foto: Grega Valančič/Sportida Kanadčan s številnimi izkušnjami iz lige NHL, pa tudi reprezentančnega hokeja, je bil z Bolzanom v zadnjem tekmovalnem obdobju v igri za naslov prvaka, a jim je Salzburg to preprečil na odločilni sedmi tekmi. "Zelo se veselim vrnitve v Bolzano, razumem, da je bil začetek mešan, a zavedam se, česa so fantje sposobni. Mentalni vidik je v hokeju najpomembnejši, trdno moraš verjeti, da lahko zmagaš in igraš dobro: pogosto se vse začne pri glavi. Ofenzivne linije z visokim rezultatom lahko odločajo o tekmah, prvenstvo pa zmaguje obramba. Želim ekipo, ki igra povezano in strukturirano. Najpomembnejše je, da vsi delujejo kot ekipa: na tekmi, treningu, zunaj ledu, tudi ob prostih dnevih. Ekipni duh je vedno na vrhu seznama," je ob vrnitvi povedal 66-letnik, ki bo ekipo prvič vodil konec septembra, v začetku oktobra.

Do takrat jo bosta s trenerske klopi vodila njegova pomočnika Fabio Armani in Dieter Knoll. Po štirih porazih sta se v nedeljo z Južnotirolci vendarle razveselila zmage. S 3:0 so zmagali pri Asiagu, kjer je blestel vratar Niklas Svedberg.

Foto: HKO/Domen Jančič

Olimpija jim bo zvečer poskušala preprečiti prvo domačo zmago. Ljubljančanom gre v tej sezoni v gosteh odlično. Zmagali so na obeh gostovanjih. Najprej so do velike zmage prišli na Dunaju, nato strli še odpor graških panterjev, medtem ko na domačo zmago še čakajo. "Ne bi nam smelo biti lažje igrati v gosteh, vsak si vsako tekmo želi igrati doma, a nekako nimam odgovora, zakaj doma še nismo zmagali. Je pa najpomembnejše to, da smo si na vseh štirih tekmah dali priložnost za zmago. Dobro je, da smo sposobni zmagati vsak večer," pravi trener Ljubljančanov Upi Karhula, ki bo prvič v tej sezoni zmaje vodil na treh tekmah v enem tednu.

V petek gostijo Vorarlberg, v nedeljo gostujejo pri Pustertalu. "Zelo pomembna bo regeneracija po vsaki tekmi. Dvakrat bomo potovali na gostovanje, treba bo biti pameten," še pravi finski trener in dodaja, da bi lahko prvo priložnost za branjenje v novi sezoni ICE dobil tudi Luka Kolin. Do zdaj je med vratnicama vselej stal prvi vratar, Čeh Lukaš Horak. Olimpija je po štirih tekmah pri šestih točkah.

"Treba se bo držati načrta, že od začetka stoodstotno vstopiti v tekmo, upamo, da bodo goli, sploh ob igralcu več, prišli," pred srečanjem pravi z dvema goloma prvi strelec Olimpije Trevor Gooch. Zmaji power-play izkoriščajo 13,3-odstotno, iz 15 iger z igralcem več so dosegli dva gola.

Jan Muršak je igralec zadnjega kroga. Foto: KAC Celovec

Muršak igralec kroga

Branilec naslova Salzburg bo peto zaporedno zmago iskal v Innsbrucku, prav tako še neporaženi Pustertal pa gosti Celovec. Korošci so na zadnji tekmi s kar 7:3 premagali Fehervar, Jan Muršak je prispeval dva gola in dve asistenci ter postal igralec 4. kroga v ICE. Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) se bo po prvem porazu na zmagovito pot poskušal vrniti doma proti Asiagu, ki je še brez točke. Fehervar (Anže Kuralt) gosti Gradec (Ken Ograjenšek), ki je še brez zmage. Vorarlberg (Luka Maver) pričakuje Dunaj Roka Tičarja.