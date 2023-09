Bodo razpoloženi Korošci odlično serijo nadaljevali na Dunaju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je pet tekem IceHL. Vodilni Beljak slovenskih napadalcev Roberta Saboliča (trije goli na treh tekmah) in Blaža Tomaževiča bo četrto zaporedno zmago, s katero bi ostal neporažen, iskal na Dunaju, za katerega po novem igra Rok Tičar. Dunajčani so pri eni zmagi in enem porazu.