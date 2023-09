Olimpija v 75. sekundi podaljška do zmage

Hokejisti HK SŽ Olimpija so odigrali tretjo tekmo nove sezone IceHL in Graz premagali s 3:2. Po 60 minutah je bilo 2:2. Za ljubljansko ekipo sta zadela Kristjan Čepon in Nik Simšič. V drugi minuti dodatka je tekmo odločil Will Cullen. Že v soboto ob 18. uri jih čaka nov obračun. Takrat bodo v domačem Tivoliju palice prekrižali z Innsbruckom. Bolzano je po treh zaporednih porazih odpustil glavnega trenerja Niklasa Sundblada, kar je prva trenerska menjava v tej sezoni.

Ljubljančani so tako na vseh treh tekmah nove sezone IceHL vknjižili vsaj točko. Za uvod so po podaljšku izgubili z Linzem, nato pa z Dunaja pripeljali veliko zmago. Zdaj so torej s 3:2 premagali Graz. Graški panterji, katerih dolgoletni član je napadalec Ken Ograjenšek, so pred tem tesno izgubili z Dunajem, po podaljšku pa z branilcem naslova Salzburgom.

Začetek in večji del prve tretjine je bil precej nervozen. Tako na eni kot drugi strani so se vrstile kazni, več so jih imeli pri Gradcu. A niti prednost dveh igralcev gostom ni pomagala, saj niso premagali vratarja Larsa Voldna. Novo priložnost ob igri 5-3 so imeli zeleno-beli ob koncu tretjine, a se je graška zasedba tudi takrat ubranila. Še več, ob nepazljivosti Ljubljančanov so domači pobegnili v protinapad, a se je z zanesljivim posredovanjem izkazal vratar Lukaš Horak.

Will Cullen Foto: HKO/Domen Jančič V nadaljevanju so hokejisti Gradca počasi prevzemali pobudo. A čeprav so si pripravili nekaj zrelih priložnosti, je bil Horak vselej na mestu. So pa nato udarili gostje. V 32. minuti so izpeljali lepo akcijo, ko je po podajah Simšiča in Marcela Mahkovca zadel Čepon. Gol je dal Olimpiji krila, pripravili so si še nekaj priložnosti. A so minuto in pol pred koncem domači izenačili, pokritega Horaka je presenetil Michael Kernberger.

A kljub pritisku, do konca tekme je Horak zbral 44 obramb, gostje niso klonili. Čakali so na svoje priložnosti in eno od teh je šest minut pred koncem izkoristil Simšič. So pa domači hitro odgovorili in izenačili dve minuti zatem, tako da je šla tekma v podaljšek. V tem pa so imeli zadnjo besedo Ljubljančani: po 75 sekundah je Trevor Gooch natančno podal, s strelom pod prečko pa odločil zmagovalca.

Robert Sabolič Foto: Grega Valančič/Sportida Pred zmaji je zahtevnih dobrih 24 ur, po petkovem večernem gostovanju bodo znova v akciji že v soboto ob 18. uri, ko bo v Tivoliju gostoval Innsbruck. Tirolci so bili za Olimpijo v zadnjih dveh sezonah nerešljiva uganka. To sezono Innsbruck sicer ni začel blesteče, ima samo eno zmago, zdaj je z 2:5 izgubil z Beljakom. Dva gola je za Beljačane dosegel Robert Sabolič.

Beljak z devetimi točkami vodi na lestvici, Olimpija je s šestimi četrta.

V obračunu neporaženih ekip Fehervarja in Salzburga je neporaženo ostalo moštvo iz Solnograškega. Madžare je premagalo s 4:1.

Prva trenerska žrtev, a še četrti poraz Bolzana

Navijači Bolzana še čakajo na prvo zmago. Foto: Guliverimage

Bolzano se je po treh zaporednih porazih, ki so odnesli trenerja Niklasa Sundblada, poskušal izogniti četrtemu, s katerim bi zabeležil svoj najslabši vstop v sezono IceHL. Bolzano začasno vodita pomočnika Fabio Armani in Alexander Egger. A jim ni uspelo. Celovčani so jih premagali s 4:2, kar je njihova prva zmaga v novi sezoni.