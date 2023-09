Tretji poraz Olimpije, doma brez zmage devet mesecev

Doma Olimpiji ne gre in ne gre. To sezono še niso zmagali.

Hokejistom HK SŽ Olimpija tudi na tretji domači tekmi ni uspelo doseči prve domače zmage v novi sezoni ICEHL. Po Innsbrucku in Linzu so izgubili še s proti Pioneers Vorarlberg, katerega član je slovenski napadalec Luka Maver (podaja in gol), in to s kar 1:7. Edini gol za ljubljansko ekipo je dal Nejc Stojan. Je pa Olimpija zmagala na vseh treh gostovanjih. Ima devet točk in je zdaj zdrsnila na osmo mesto.

Olimpija bo tretjo tekmo tega tedna igrala v nedeljo pri Pustertalu, ki je po petkovi zmagi nad Bolzanom z 2:0 vodilna ekipa lige. Prav proti Pustertalu so nazadnje zmagali v domačem Tivoliju. In kar težko je verjeti, to je bilo lani drugega decembra.

Uvod dvoboja je bil precej izenačen, nekoliko konkretnejši so bili gostje, ki so stresli okvir vrat. Nekajkrat so zapretili tudi zmaji, a gostujočega vratarja Davida Madlenerja niso premagali, so pa zato povedli gostje, ko so izkoristili svojo prvo igro z igralcem več na ledu. V deveti minut je zadel Nick Pastujov. Po prejetem zadetku je bila Olimpija boljši tekmec in bila blizu izenačenja, po podaji Žiga Mehleta se je Jaka Sodja sam znašel pred Madlenerjem, a se je ta spet izkazal.

V začetku druge tretjine sta si ekipi še naprej izmenjavali priložnosti, Olimpija pa je iskala izenačenje. Domačini so bili pred vrati nasprotnika premalo konkretni, gostje pa so nato izkoristi tudi svoj drugi "power play" na dvoboju in po golu Stevena Owreja po dobre pol ure igre vodili z 2:0. Ob koncu druge tretjine je Vorarlberg bolj ali manj potrdil zmago, ko je zadel še tretjič. Slovenec v dresu avstrijskega kluba Luka Maver je asistiral Julianu Metzlerju.

Ljubljančani vseeno niso vrgli puške v koruzo in v začetku sklepne tretjine znižali po golu Nejca Stojana. A kljub priložnostim jih je še enkrat več "pokončala" igra z igralcem manj na ledu, saj so prejeli nov zadetek. Prednost treh golov je obnovil Cedric Lacroix. Olimpija je v zadnjih minutah poskušala igrati tudi brez vratarja, imela je številčno premoč na ledu, na trenutke tudi šest na tri, vendar vseeno ni našla poti do gostujočih vrat. Posledično so plošček v nebranjen gol še petič na tekmi poslali hokejisti Vorarlberga, zadel je Kevin Macierzynski. Pred iztekom časa so imeli gostje na ledu znova številčno premoč, to pa so kronali še z dvema zadetkoma, zadela sta Daniel Woger in Maver.

Za Vienno Capitals, ki je s 5:6 po podaljšku izgubila s Fehervarjem, je prvi gol na tekmi zadel Rok Tičar. Robert Sabolič je vpisal podajo na tekmi Villacha in Salzburga, a je z beljaškim klubom izgubil s 3:4.