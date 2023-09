Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski branilec Blaž Gregorc je tik pred koncem septembra vsaj začasno razrešil vprašanje klubske prihodnosti. Vrača se v ligo ICE. Vsaj do reprezentančnega premora v prvem tednu novembra bo nosil dres Gradca, za katerega že vrsto let igra reprezentančni napadalec Ken Ograjenšek.

Vodstvo Graz 99ers se je odzvalo na poškodbe branilcev Gustava Bourammana in Paula Reinerja ter v svojo vrsto pripeljalo izkušenega slovenskega branilca Blaža Gregorca. Kot so zapisali na uradni spletni strani kluba, bo 33-letnik sprva član Gradca najmanj do reprezentančnega premora v prvem tednu novembra, mogoče pa je podaljšanje sodelovanja.

Standardni član slovenske reprezentance se tako po februarju 2022, ko se je poslovil od Linza in se preselil k nemškemu prvoligašu iz Augsburga, vrača v IceHL. Pred tem je tam igral za Celovec in z njim postal prvak sezone 2020/21.

Na avstrijskem Štajerskem bo imel slovensko družbo. Ken Ograjenšek si kruh tam služi že od leta 2016.

Gradec je v sezono vstopil s štirimi porazi (dvema v podaljšku), tako da je z dvema točkama na predzadnjem mestu. V petek bo gostil Innsbruck. Gregorc bi v dresu nove ekipe lahko debitiral ta konec tedna.