Nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske hokejske reprezentance in dvakratni olimpijec Aleš Kranjc v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS).

Da bi Alešu pokazali, da v boju z boleznijo ni sam, in zbrali dodatna sredstva za poskusno zdravljenje, prihodnjo nedeljo, 25. junija, na Straži na Bledu prirejajo dobrodelni tek. Teklo se bo na Stražo oziroma toliko, kolikor bo posameznik zmogel, a tek ni pogoj, da izkažete podporo borcu.

"Tudi če ne boste tekli, pridite na Bled! Obeta se dan, poln zabave in prijetnega druženja za dobrodelen namen, za Aleša Kranjca. Z dogodkom želimo Alešu pomagati čim hitreje zbrati denarna sredstva, ki bodo v celoti namenjena za zdravljenje v ZDA, hkrati pa bi mu izkazali podporo in mu pokazali, da v boju ni sam in da ga vsi prijatelji, športniki, navijači podpiramo," so zapisali na uradni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite na tek. Prijave bodo mogoče tudi na dan teka, ki ga bo spremljal glasbeni in zabavni program.

Pri zbiranju finančnih sredstev za Aleševo zdravljenje lahko pomagate prek strani gofundme ali z nakazilom na TRR:

