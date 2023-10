"Za Aleša smo zmagali"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljska tekma Alpske lige med HDD Sij Acroni Jesenice in Rittnom je potekala v znamenju dobrodelnosti. Železarji so ves izkupiček namenili zdravljenju nekdanjega člana Jesenic in reprezentance Aleša Kranjca. Zbrali so 9.228 evrov.

Aprila je v javnosti zaokrožila vest, da nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske reprezentance in dvakratni olimpijec Aleš Kranjc v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno in neozdravljivo boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Njegova žena Andreja je sprožila akcijo zbiranja denarja za drago zdravljenje v Združenih državah Amerike, nanj so se spomnili v reprezentanci, pa tudi na Jesenicah, kjer je nekoč igral.

"Za Aleša Kranjca smo v nedeljo zbali 9.228 evrov. Če prištejemo še našo prvo dobrodelno akcijo, ko smo z gledališko predstavo zbrali 3.500 evrov, smo skupno zbrali 12.728 evrov," so sporočili iz jeseniškega tabora.

Ob tem so se zahvalili vsem pri izvedbi in promociji dogodka ter vsem ostalim, ki so donirali sredstva na tekoči račun ali si nedeljsko tekmo ogledali v živo.