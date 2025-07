Policisti zaznali pozive o neorganiziranem shodu: promet bo lahko oviran

Ljubljanski policisti so sporočili, da so zaznali pozive, da naj bi se v popoldanskem času na območju Ježice odvijal neorganiziran shod, ki pa, kot navajajo, doslej še ni bil prijavljen. Po do zdaj znanih podatkih bi bil lahko zaradi shoda okoli 15. ure za krajši čas oviran promet na območju Ježice oziroma Bežigrada.

Ker gre za neorganiziran shod, ni organizatorja shoda, kar pomeni, da na shodu ne bo rediteljske službe, ki bi skrbela za red na shodu, prav tako pa ni bilo izdano dovoljenje za zaporo ceste. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo vzdrževali javni red in zagotavljali varnost cestnega prometa.

Na Policijski upravi Ljubljana ob tem poudarjajo, da ima vsak pravico do mirnega javnega zbiranja in združevanja, pri čemer policija zagotavlja varnost udeležencem tako spontanih kot organiziranih shodov ter enako varnost vsem drugim državljanom ter skrbi za varnost cestnega prometa.

Zato policisti pobudnike in udeležence tokratnega shoda pozivajo, da aktivno sodelujejo s policijo ter upoštevajo navodila in ukrepe policije. Pozivajo jih tudi k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj, da na shod ne prinašajo ali uporabljajo nevarnih predmetov ter s svojimi dejanji ne ovirajo ali ogrožajo varnosti prometa.

Udeležence v prometu pozivajo k strpnosti in jim svetujejo, naj v tem času uporabijo druge cestne povezave, sicer pa upoštevajo navodila policije in mestnega redarstva.