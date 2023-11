Slovenci za konec še proti gostiteljem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo pripravljalni turnir v Budimpešti končala s tekmo proti gostiteljem Madžarom, ki se bo začela ob 17. uri. Na uvodni tekmi dneva se bosta pomerili neporažena Italija in Ukrajina.

Slovenska zasedba je na pripravljalni turnir odpotovala močno pomlajena. Rezultat ni v najpomembnejši, prednostna naloga novega selektorja Eda Terglava je namreč spoznavanje z varovanci in iskanje odgovorov o mlajšem reprezentančnem kadru in mogoči pridružitvi mlajših članskemu delu.

Terglav je prve odgovore dobil na četrtkovi tekmi z Italijo, s katero so Slovenci tesno izgubili (0:1), nato pa še na petkovi tekmi z Ukrajino, ki so jo risi tesno premagali (5:4).

Zadnji dan turnirja Slovence čaka še srečanje z gostitelji, reprezentanci bosta palice prekrižali ob 17. uri. Že pred tem se bodo pomerili Italijani in Ukrajinci.

Varovance Eda Terglava prihodnje leto čakatajo svetovno prvenstvo in olimpijske kvalifikacije. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

Prihodnje leto dva večja izziva

Slovenska reprezentanca, pred katero je neizbežna pomladitev, bo prihodnje leto sodelovala na dveh večjih akcijah.

Po izpadu iz elitne konkurence na preteklem svetovnem prvenstvu v Rigi bo konec aprila in v začetku maja 2024 nastopila na prvenstvu divizije I, skupine A v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije. Konec avgusta bo na Danskem igrala olimpijske kvalifikacije, ob gostiteljici Danski bosta tam igrali še Norveška in kvalifikantka.

Pripravljalni turnir, Budimpešta Sobota, 11. november

13.30 Italija – Ukrajina

17.00 Madžarska – Slovenija Lestvica: 1. Italija 2 tekmi – 5 točk

2. Slovenija 2 – 3

3. Ukrajina 2 – 3

4. Madžarska 2 – 0 Petek, 10. november

Slovenija : Ukrajina 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

1:0, Urukalo (Mehle, Povše, 4.), 1:1 Zakharov (Korenčuk, 5.), 2:1 Kapel (Tomaževič, 8.), 3:1 Török (PP1, Čosić, Macuh, 29.), 3:2 Trakht (Andreikiv, Tolstuško, 29.), 3:3 Peresunko (PP1, Vorona, Merežko 35.), 4:3 Kapel (Mašič, Urukalo, 47.), 4:4 Borodai (Ružnikov, 49.), 5:4 Čosić (Sodja, Tomaževič, 59.)



Madžarska : Italija 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) – po kazenskih strelih Četrtek, 9. november

Slovenija : Italija 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Brunner 44.



Madžarska : Ukrajina 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)