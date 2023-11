Slovenski mladenič, ki je svojo priložnost poiskal na severu Evrope

Slovensko člansko hokejsko reprezentanco med četrtkom in soboto čaka pripravljalni turnir v Budimpešti, kjer jo bo kot selektor prvič vodil Edo Terglav, prvič pa bo članski dres risov na tekmi oblekel novinec Matic Török. "Želja vsakega hokejista je, da bi nastopil za člansko reprezentanco. Zdaj sem to dočakal, res sem vesel," pravi 20-letnik, ki se že peto sezono kali na Finskem, kjer je letos standardni član tamkajšnjega prvoligaša KooKoo.

Novembrski reprezentančni turnirji so bili vselej priložnost tudi za dokazovanje mlajših hokejistov. Tokrat bo slovenska zasedba, ki jo med četrtkom in soboto čakajo pripravljalne tekme na Madžarskem, še izdatneje pomlajena.

Novi selektor Edo Terglav bo spoznaval varovance in iskal odgovore na to, s kom bo lahko v bližnji prihodnosti zapolnil reprezentančni mozaik, ki bo slej kot prej moral skozi fazo pomlajevanja.

Uresničena želja

Eden tistih, ki bo teden poskušal kar se da čim bolje izkoristiti, je novinec v članski vrsti Matic Török. "Ponos, veselje. Želja vsakega mladega hokejista je, da bi enkrat zaigral v slovenski članski reprezentanci. Zdaj sem to dočakal. Res sem bil vesel," je na ponedeljkovem zboru o premiernem vpoklicu v člansko reprezentanco dejal 20-letni hokejski napadalec, ki že peto sezono igra na severu Evrope.

Slovenci so priprave začeli na Bledu, drugo polovico tedna bodo preživeli na Madžarskem. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

Ni mu žal Otrok jeseniške hokejske šole že peto sezono igra na Finskem. V tej se je zasidral v članski ekipi kluba KooKoo, ki igra v najkakovostnejši finski Liigi. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

"Agent me je pred leti vprašal, ali bi prišel na preizkušnjo h klubu KooKoo. Bil sem za. Po tednu dni tam so mi rekli, da me bodo vzeli. In tako se je začelo. Najprej v selekciji do 18 let," je mladenič iz Hraš zavrtel spomin v leto 2019, ko se je kot 16-letnik podal na kaljenje v eno od hokejskih svetovnih velesil.

"Osebno nisem imel težav, da mlad odidem na Finsko. Ni mi bilo težko. Vedel sem, zakaj grem gor. Od prvega dne, odkar sem gor, mi je bilo super, tako da ne morem reči, da mi je bilo težko. Ni mi žal," pravi o odločitvi, da kot najstnik zapusti domovino in priložnosti kot nemalo slovenskih fantov poišče v tujini.

Ob prihodu v novo hokejsko okolje mu je bilo z vidika igre najzahtevnejše prilagajanje obrambnemu fokusu.

"Res veliko poudarka je na obrambi. Obramba je bila ena tistih stvari, za katere se mi zdi, da so mi delale še največ težav. Moral sem se navaditi na to obrambo. Ko danes pogledam nazaj, na moje prve tekme na Finskem, pa zdaj zadnje, lahko rečem, da sem v obrambi veliko boljši (smeh, op. p.)."

Ogromen finski preskok med člane

Török se je v kolektivu KooKoo kalil tako v selekciji do 18 let kot do 20 let, s časom pa si prislužil mesto v članski ekipi, ki igra v tamkajšnji najkakovostnejši Liigi. Če je v lanski sezoni glavnino tekem odigral za U20, v tej standardno igra v članskem tekmovanju.

"Preskok je ogromen, predvsem v hitrosti, ki je pri članih izdatno večja. Ena glavnih, največjih razlik pa je v tem, da je pri U20 igra bolj 'gor-dol', pri članih pa je treba igrati precej bolj z glavo."

KooKoo, ki ga s trenerskega stolčka vodi Olli Salo, je trenutno na desetem mestu lige. Foto: Guliverimage Za otrokom jeseniške hokejske šole je v tej sezoni 20 tekem Liige, podpisal se je pod eno asistenco.

"Zadovoljen sem. Igram vse tekme, izpustil sem le eno. Kot tujcu ti je v tujini seveda težje kot Fincu, saj moraš toliko več dati, narediti toliko več majhnih stvari, a če dobro igraš, dobro treniraš, ostaneš v ekipi. Ne igram še 'special-teamsov' (igra z igralcem več/manj, op. p.), a na splošno sem zadovoljen," pravi naš sogovornik, ki s soigralci zaseda deseto mesto med 15-erico, zadnje, ki še vodi v dodatne boje za četrtfinale.

"Končnica je naš prvi cilj. Finančno spadamo v sredino. Nimamo največ denarja, nimamo pa ga najmanj. Če se uvrstimo v končnico, bi bilo za nas to zelo dobro."

Na Finskem se je v smislu igre najtežje prilagodil obrambi, sicer pa vremenu – pogreša višje temperature.

Ko ga vprašamo, kaj v manjšem mestu Kouvola z okoli 80 tisoč prebivalci na jugovzhodu Finske pogreša, kot iz topa ustreli.

"Lepše vreme. Sam nikoli nisem imel težav s têmo, je pa lepše vreme tisto, ki ga pogrešam. Sploh novembra imamo najslabše vreme, saj je veliko dežja. Od decembra naprej je zasneženo in lepo, a sam sem bolj poletni človek, tako da imam rajši visoke temperature. Pa kakšno hrano. Ne ravno slovensko, bolj balkansko hrano. Tam ni čevapčičev (smeh, op. p.), pice so drugačnega okusa, kar pa se zdrave hrane tiče, je tam res dobra."

Klub mu je priskrbel stanovanje nedaleč od dvorane, v kateri jih s tribun na tekmah povprečno spremlja okoli 3.500 gledalcev. In kako "na ti" si je finščino? "Razumem skoraj vse. Nekaj že znam povedati v finščini, ki je težak jezik, a iz dneva v dan gre na bolje," pravi o finskih zagonetkah, o šolanju pa dodaja: "Šolo opravljam na daljavo. Dokončati moram še zadnji letnik, malo bolj počasi gre, a delam na tem, da ga čim prej zaključim."

Török je bil standardni član nižjih selekcij, lani je bil kapetan reprezentance do 20 let, konec tedna bo odigral prvo člansko reprezentančno tekmo. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Za uvod nad Italijane

Standardni član mlajših reprezentančnih selekcij bo z rojaki od četrtka do sobote nastopal na pripravljalnem turnirju v Budimpešti, kjer bodo palice prekrižali z Italijani, Ukrajinci in Madžari.