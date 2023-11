Nova vloga: "Sprejemam jo z odprtimi rokami"

Slovenska hokejska reprezentanca te dni nastopa na pripravljalnem turnirju v Budimpešti. Novi selektor Edo Terglav na Madžarskem računa na pomlajeno zasedbo, v kateri je eden tistih z največ reprezentančnimi izkušnjami 26-letni napadalec Beljaka Blaž Tomaževič.

Njegova vloga se je od zadnje reprezentančne akcije, majskega svetovnega prvenstva, precej spremenila. "Zanimiva sprememba. Od enega od najmlajših igralcev v ekipi na prvenstvu v Rigi sem zdaj prešel med nosilce, starejše. To je zame nekaj novega, v reprezentanci tega še nisem doživel, saj sem bil vedno med mlajšimi. Novo vlogo sem pripravljen sprejeti z odprtimi rokami. Kar so me bolj izkušeni naučili, bom v čim večji meri poskušal prenesti na nove, mlajše. Zelo sem motiviran," je še pred odhodom v Budimpešto o tem, da na tokratni akciji nosi precej več odgovornosti, dejal Tomaževič.

"To je zame nekaj novega, v reprezentanci tega še nisem doživel, saj sem bil vedno med mlajšimi." Foto: Vid Ponikvar

Željni dokazovanja

Upa, da se bo mladi kolektiv pri vzhodnih sosedih dobro ujel. "Predvsem si želim, da se imamo s fanti dobro, da pokažemo, kaj znamo, da pustimo srce na ledu, da konec koncev na ledu uživamo. Vsak se bo zagotovo želel dokazati trenerju. Tako mlajši kot mi malo starejši. Ne glede na to, da rezultat morda ni v prvem planu, na tekme ne gremo z belo zastavo. Vsi smo željni zmag in dokazovanja," pravi Gorenjec in dodaja, da si vselej rad nadene slovenski dres.

"Nikoli mi ni bilo težko priti v reprezentanco. Zdaj, ko sem drugo leto v tujini, mi je še toliko bolje priti v reprezentanco, saj v njej spet lahko govorimo slovenščino, da ni vseskozi le angleščina, nemščina ... Tu tudi malo preklopim misli, zbistrim glavo, saj s temi fanti nismo le soigralci, pač pa z nekaterimi tudi prijatelji že od prej." "Vsi vemo, da je pomladitev neizbežna, saj čez dve, tri leta teh starejših ne bo več. Če ne bo že zdaj pomlajevanja, bo takrat nastal še večji problem." Foto: Grega Valančič/Sportida

Da ne bi nastal še večji problem

Sogovornik se zaveda, da bo reprezentanca slej ko prej morala doživeti pomladitev, in upa, da bo sam odigral pomembno vlogo pri tem procesu. "Ti fantje, ki so bili pred nami, nekateri pa so še del te reprezentance, so naredili ogromno. Ti rezultati bodo težko ponovljivi. Želja je zagotovo velika, vsi si želimo igrati v eliti, sanjamo o olimpijskih igrah. Jaz sem na srečo imel priložnost igrati med elito, upam, da bom v njej še kdaj igral s temi fanti, da bodo tudi oni to doživeli, ker je to res nekaj posebnega. Nekaj povsem drugačnega od prijateljskih turnirjev. Vsi vemo, da je pomladitev neizbežna, saj čez dve, tri leta teh starejših ne bo več. Če ne bo že zdaj pomlajevanja, bo takrat nastal še večji problem."

Želel bi si več priložnosti, rojak mu daje dodatno motivacijo

Tomaževič tretjo sezono zapored igra v ligi IceHL (EBEL), sprva je v njej nosil dres Olimpije, zdaj pa drugo leto brani barve Beljaka, pri katerem si med drugim slačilnico deli z dolgoletnim reprezentantom Robertom Saboličem.

Korošci po 18 tekmah zasedajo visoko tretje mesto, le štiri točke so za vodilnim Salzburgom. "Na splošno smo lahko s prvim delom sezone zadovoljni. Menim, da smo izpolnili vsa pričakovanja, ki si jih je klub zadal pred sezono. Ta premor bo predvsem našim starejšim fantom prišel prav, da se bodo malo spočili in da bomo, ko se vrnemo, šli novim zmagam naproti," je lahko zadovoljen z ekipnim potekom sezone V dresu Beljaka si želi več priložnosti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pa z lastnimi predstavami? Odkrito priznava, da bi si želel več priložnosti za igro. "Glede na to, koliko igram, sem zadovoljen tudi s svojimi predstavami. Nekaj težav sem imel s trenerjem, ki bolj stavi na izkušene igralce, a gre zdaj nekako na bolje. Ni kaj, tu sem tujec, moram delati, se boriti, iz dneva v dan se trudim, da si izborim svoje mesto, in upam na boljše. Veliko mi pomenijo Marcelove (pomočnik trenerja Marcel Rodman, op. a.) besede, pohvali me, pravi, da zelo dobro delam, da se vidi razlika, da napredujem. To mi daje dodatno motivacijo," je rojakove spodbude vesel Tomaževič, ki ga danes čaka druga tekma pripravljalnega turnirja v Budimpešti.

Slovenci so na uvodnem četrtkovem srečanju z 0:1 izgubili proti Italijanom, danes se bodo merili z Ukrajino, v soboto pa za konec turnirja še z Madžari.

Preberite še: