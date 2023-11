Slovenci začeli z minimalnim porazom

V slovenskih vratih je bil na obračunu z Italijani Žan Us. Risi so tekmo izgubili z 0:1.

V slovenskih vratih je bil na obračunu z Italijani Žan Us. Risi so tekmo izgubili z 0:1. Foto: Guliverimage

Slovenska hokejska reprezentanca se med četrtkom in soboto v izrazito pomlajeni zasedbi mudi na pripravljalnem turnirju v Budimpešti. Edo Terglav je kot selektor reprezentanco prvič vodil danes na tekmi proti Italiji, debitiral pa je z minimalnim porazom 0:1. V večerni tekmi so Ukrajinci s 5:4 premagali Madžare.

Slovenski hokejisti so danes popoldne odprli pripravljalni turnir v Budimpešti, kamor je novi selektor Edo Terglav odpeljal pomlajeno zasedbo. Večina sodelujočih igra v domovini, največ pri Olimpiji, nekaj redkih pa službuje v tujini.

Slovenci so se za začetek pomerili z Italijani, v slovenskih vratih je tekmo začel Žan Us (Jesenice), na klopi pa je imel Terglav še Luko Kolina (Olimpija). V prvi tretjini zadetkov ni bilo, obe reprezentanci sta dobili po dve dvominutni kazni, Italijani so morali svojo drugo odslužiti tudi v začetku druge tretjine. Tudi v drugih 20 minutah igre se mreži nista tresli.

V 44. minuti tekme pa so se vodstva razveselili italijanski hokejisti. Usa je premagal Pascal Brunner, podajalca sta bila Alexander Petan in Giordano Finoro. Pri izidu 1:0 za naše zahodne sosede je tudi ostalo.

Italijani so bili nekoliko agresivnejši nasprotnik, na vrata Usa so sprožili 31 strelov, medtem ko je njihov čuvaj mreže Damian Clara ustavil vseh 27 slovenskih poskusov. "Mislim, da smo pokazali kar dobro predstavo, malo je zmanjkalo, da bi dosegli vsaj en gol in izenačili, ampak na splošno moram reči, da je bila največja dobra stvar bila želja, energija, pozitivnost. Mislim, da smo pomlajenosti navkljub na dobri poti," je bil po tekmi zadovoljen Us.

V večerni tekmi so Ukrajinci s 5:4 premagali gostitelje Madžare. V petek ob 15. uri bodo risi palice prekrižali z Ukrajinci, v soboto ob 17. uri pa še z gostitelji.

Edo Terglav je prvič v vlogi selektorja. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

"Veliko pozitivnih stvari na prvi tekmi kljub porazu. Energija je bila prava, so pa bile malenkosti, ki so naredile razlike. Izgubljali smo preveč ploščkov, bili smo premalo nevarni pred golom. Vratar je naredil, kar je moral narediti. So stvari, ki se jih da izboljšati. Moramo vzeti pozitivne stvari s te prve tekme, jutri pa je nova tekma, nov dan," je dvoboj za Hokejsko zvezo Slovenije ocenil Terglav.

Rezultat tokratnega turnirja ni v prvem planu, Terglav želi predvsem spoznati varovance in preveriti, koga od mlajše zasedbe bi lahko v kratkem priključil reprezentanci, ki jo čaka pomlajevanje.

Pripravljalni turnir, Budimpešta Četrtek, 9. november

Slovenija : Italija 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Brunner 44.



Madžarska : Ukrajina 4:5 (2:1, 2:2, 0:2) Petek, 10. november

15.00 Slovenija – Ukrajina

18.30 Madžarska – Italija Sobota, 11. november

13.30 Italija – Ukrajina

17.00 Madžarska – Slovenija