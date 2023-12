Slovenci po tekmi preobratov ugnali Ukrajino, osvojili zlato in napredovali

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B, (Bled, 11.–17. december), 5. dan

Slovenski hokejisti do 20 let so na odločilni tekmi domačega prvenstva premagali Ukrajino, zasedli prvo mesto in se vrnili v višji rang tekmovanja.

Slovenski hokejisti do 20 let so na odločilni tekmi domačega prvenstva premagali Ukrajino, zasedli prvo mesto in se vrnili v višji rang tekmovanja. Foto: Domen Jančič/HZS

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na odločilni tekmi domačega svetovnega prvenstva tretjega razreda (divizije I, skupine B), po seriji preobratov s 5:3 premagala Ukrajino in se kot zmagovalka vrnila v višji rang tekmovanja. Naslednje leto bo tako igrala v diviziji I, skupini A, v družbi Danske, Francije, Avstrije, Madžarske in reprezentance, ki bo izpadla iz elite. V nižji rang tekmovanja se selijo Hrvati, ki so na Bledu zasedli šesto mesto.

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B (Bled): Nedelja, 17. december

Lestvica

Mladi slovenski hokejski upi so pod vodstvom novega selektorja Mitje Šivica pred domačimi gledalci zasedli prvo mesto in se vrnili v višji rang tekmovanja. Na svetovnem prvenstvu na Bledu so premagali vseh pet tekmecev in brez izgubljene točke končali tekmovanje, na katerem so sodelovali še Italijani, Poljaki, Estonci, Hrvati in Ukrajinci.

Prav nedeljsko srečanje z Ukrajino je odločalo o prvem mestu in napredovanju, Slovenci so v tekmi preobratov, ko so vodili z 2:0, pa zaostajali z 2:3, na koncu zmagali s 5:3. Prihodnje leto bodo tako igrali v diviziji I, skupini A, iz katere so izpadli lani. V tej bodo še Danci, Francozi, Avstrijci, Madžari in reprezentanca, ki bo v prihodnjih dneh izpadla iz elite, med katero v selekciji do 20 let igra le deset moštev in ne 16 kot pri članih.

"Kar se same tekme tiče, je bila velika večina fantov precej nervozna, tako da posledično niso igrali, kot znajo. Ampak na koncu je najbolj pomembno, da smo zmagali. Po drugi tretjini smo si rekli, da v poštev pride le zmaga. Vesel sem, da so fantje znali dati ekipo pred sebe. Že ko smo se dobili, smo postavili neke standarde, kako želimo delati, da želimo, da kar delamo, delamo, kot smo dogovorjeni. Imeli smo tudi nekaj padcev, ki jih ljudje morda niso videli, a so fantje stopili skupaj. Obkrožen sem bil z dobrimi ljudmi, v štabu, kar je pomembno. Super, da nam je takoj uspelo, gremo tekmovanje višje, verjamem, da bomo tudi tam uspešni," je misli po končni zmagi za Hokej TV strnil selektor Šivic.

Mitja Šivic bo mlade upe prihodnje leto vodil v diviziji I, skupini A. Foto: Domen Jančič/HZS

Poljaki so se rešili, v nižji razred se selijo Hrvati, prihajajo Južni Korejci

Ukrajinci so po porazu z risi zasedli drugo mesto. Že pred današnjo popoldansko tekmo je bilo jasno, da bodo Italijani, ne glede na rezultat proti Poljski, bronasti. Je bil pa obračun toliko bolj pomemben za Poljake, ki so se z zmago izognili izpadu v nižji rang tekmovanja (divizija II, skupina A). Tja se po porazu z Estonci selijo Hrvati.

Končano je tudi svetovno prvenstvo divizije II, skupine A, prvo mesto so zasedli Južni Korejci, tako da bodo prihodnje leto igrali razred višje.

Foto: Domen Jančič/HZS

Srečanje preobratov

Slovenci so srečanje odprlo odlično, najkoristnejši igralec na slovenski strani Filip Sitar je v 13. minuti izigral tekmečevo obrambo in zadel za 1:0. Mai Crnkić je v 21. minuti podvojil prednost gostiteljev, Ivan Šamardin pa je minuto in pol pozneje dosegel prvi gol za Ukrajince. So pa slednji kmalu dosegli še drugega, Mikita Sidorenko je zadel v 35. minuti. Do konca tretjine sta padla še dva zadetka, ukrajinskega je v 39. minuti prispeval Gavrjil Simčuk, slovenskega za 3:3 pa Mark Sever v 40. Zadnja tretjina se je spet začela po željah Slovencev, saj se je med strelce v 42. minuti spet vpisal Sitar, v 45. pa še Žan Špari Leben za končnih 5:3. Ukrajinci so v precej vroči in napetih zadnjih minutah, v katerih so zapele tudi pesti, iskali gol priključka, a najboljšega vratarja prvenstva Kavčiča niso več uspeli premagati.

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B (Bled): Nedelja, 17. december

Lestvica