Slovenci na pomembni večerni bitki

Pred slovensko hokejsko reprezentanco do 20 let je po treh zmagah prvi resnejši test domačega svetovnega prvenstva divizije I (skupina B). Na Bledu bo palice prekrižala s trenutno tretjo Italijo, ki je v četrtek na derbiju dneva proti Ukrajini zapravila vodstvo s 4:1. Slovenci se bodo za konec prvenstva v nedeljo pomerili z Ukrajino, pričakovati je, da bo srečanje odločalo o prvem mestu in napredovanju na višjo tekmovalno raven.

Bled do konca tedna gosti svetovno prvenstvo tretjega razreda za hokejiste do 20 let. Ob Slovencih sodelujejo še Italijani, Poljaki, Ukrajinci, Estonci in Hrvati. Vstopnica za sodelovanje na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, iz katere so Slovenci izpadli lani, bo pripadla le zmagovalcu prvenstva, medtem ko bo zadnjeuvrščeni nazadoval v nižji razred.

Slovenska zasedba, ki nastopa pod vodstvom novega selektorja Mitje Šivica, je na prvih treh tekmah vknjižila tri pričakovane zmage. Hrvaško je premagala s 7:0, Poljsko s 3:0, Estonijo pa s 5:2. A pred njo sta še odločilna obračuna.

Ob 19.30 bo palice prekrižala z Italijani. Zahodnim sosedom je v četrtek zvečer proti Ukrajini v začetku druge tretjine kazalo odlično, vodili so s 4:1, nato pa tekmecem dopustili preobrat. Ukrajinci so na krilih Nikite Sidorenka najprej izenačili, nato pa zmagali v podaljšku in so tako kot Slovenci pri treh zmagah, a točki manj.

V soboto sledi dan tekmovalnega premora, v nedeljo ob 19.30 pa se bodo Šivičevi varovanci pomerili še z Ukrajino.

Na višjo raven tekmovanja (divizija I, skupina A) bo napredoval le zmagovalec prvenstva, zadnjeuvrščeni pa bo nazadoval v divizijo II, skupino A.

