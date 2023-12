Mladi risi vrhunec reprezentančne sezone začeli z visoko zmago proti Hrvatom

svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B, (Bled, 11.– 17. december)

Slovenski hokejisti do 20 let so za uvod premagali Hrvate.

Slovenski hokejisti do 20 let so za uvod premagali Hrvate. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu začela nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Za uvod so Slovenci premagali Hrvate s 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).

Bled bo do konca tedna gostil svetovno prvenstvo tretjega razreda za hokejiste do 20 let. Ob Slovencih si bodo napredovanje poskušali zagotoviti Italijani, Poljaki, Ukrajinci, Estonci in Hrvati. Vstopnica za sodelovanje na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, bo pripadla le zmagovalcu prvenstva, medtem ko bo zadnjejuvrščeni nazadoval v nižji razred.

Slovenska zasedba nastopa pod taktirko novega selektorja Mitje Šivica, ki je tudi pomočnik selektorja članske izbrane vrste Eda Terglava, s katerim bosta med drugim skrbela za boljšo povezavo med mladinsko in člansko kategorijo.

Za uvod so Slovenci danes igrali z južnimi sosedi in brez težav visoko slavili. Na koncu so dosegli sedem zadetkov, dobili pa nobenega, ob razmerju strelov 50-19. Po dvakrat sta v polno zadela Tian Hebar in Nace Langus, po enkrat pa Mark Sever, Anže Žeželj in Maj Crnkić.

Kdo zastopa slovenske barve? Slovensko reprezentanco bodo na svetovnem prvenstvu zastopali naslednji hokejisti: vratarji Jon Dukarič (Slavija Junior), Bor Glavič (Sij Acroni Jesenice), Lan Kavčič (SŽ Olimpija), branilci Rožle Bohinc (Sij Acroni Jesenice), Rok Frešer (Maribor), Tian Hebar (SŽ Olimpija), Maks Perčič (Vernon Vipers/Kan), Urban Podrekar (Niagara Icedogs/Kan), Ožbe Šlibar (KAC future team/Avt), Maj Sečkar Turšič (Sij Acroni Jesenice), napadalci Miha Beričič (SŽ Olimpija), Maj Crnkić (Brynäs/Šve), Martin Črepinšek (Idaho Falls Kings/ZDA), Lovro Kumanovič (Sij Acroni Jesenice), Nace Langus (Oskarshamn/Šve), Tjaš Lesničar (Sij Acroni Jesenice), Tarik Mahmutović (Rögle/Šve), Matic Perčič (Kiekko Espoo/Fin), Christian Nik Petrovič (Zug/Švi), Mark Sever (Kloten/Švi), Filip Sitar (Malmö Redhawks/Šve), Žan Špari Leben (Sij Acroni Jesenice) in Anže Žeželj (Fehervar Hockey Academy/Mad).

Mitja Šivic bo na prvenstvu prvič sodeloval v vlogi selektorja U20. Foto: HZS

Dva tesna izida na pripravljalnih tekmah, en poraz in zmaga

Slovenci so pretekli teden odigrali dve pripravljalni tekmi, proti Ukrajini so po podaljšku izgubili z 2:3, Poljsko pa po kazenskih strelih premagali s 4:3.

Po zmagi nad Hrvati, v torek sledi srečanje s Poljaki, v četrtek z Estonci, v petek z Italijani in v nedeljo z Ukrajino.

Slovenci so lani igrali v diviziji I, skupini A in zasedli šesto mesto ter nazadovali v skupino B.