Mladi risi v pričakovanju domačega SP, ščitniki vratu bodo na tekmah IIHF obvezni tudi za člane

Manj kot teden dni loči slovensko reprezentanco do 20 let od domačega svetovnega prvenstva divizije I-B do 20 let, ki bo med 11. in 17. decembrom na Bledu. Selektor Mitja Šivic je izbral zasedbo za zadnje priprave na vrhunec reprezentančne sezone. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) pa je v ponedeljek sporočila, da bodo ščitniki vratu v prihodnosti – točen datum uveljavitve pravila še ni določen – obvezni na vseh tekmah pod njenim okriljem, tudi na članskih svetovnih prvenstvih.