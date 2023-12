Slovenci upravičili vlogo favorita in tretjič zmagali

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B, (Bled, 11.–17. december), 3. dan

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina B) na Bledu palice prekrižala z Estonijo, upravičila vlogo favoritov, zmagala s 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) in vknjižila tretjo zmago. Že v petek varovance Mitje Šivica čaka prvo od odločilnih srečanj, ob 19.30 se bodo pomerili z Italijo, v nedeljo pa jim bodo nasproti stali še Ukrajinci.

Bled bo do konca tedna gostil svetovno prvenstvo tretjega razreda za hokejiste do 20 let. Ob Slovencih si bodo napredovanje poskušali zagotoviti Italijani, Poljaki, Ukrajinci, Estonci in Hrvati. Vstopnica za sodelovanje na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, iz katere so Slovenci izpadli lani, bo pripadla le zmagovalcu prvenstva, medtem ko bo zadnjeuvrščeni nazadoval v nižji razred.

Slovenska zasedba nastopa pod vodstvom novega selektorja Mitje Šivica, ki je tudi pomočnik selektorja članske izbrane vrste Eda Terglava, s katerim bosta med drugim skrbela za boljšo povezavo med mladinsko in člansko kategorijo.

Mladi risi so po dveh pričakovanih zmagah (Hrvaška, Poljska) in dnevu tekmovalnega premora palice prekrižali z zadnjo Estonijo in jo premagali s 5:2. V prvi tretjini sta bila uspešna Lovro Kumanović in Anže Žeželj, v drugi pa sta zadela še Filip Sitar in Urban Podrekar, tik pred koncem tega dela igre pa so gol dosegli tudi Estonci, kar je bil sploh prvi prejeti zadetek Slovenije na tem prvenstvu. Estonci so v zadnji tretjini sicer s še enim golom ublažili poraz, a zmage Slovenije niso mogli ogroziti. Na slovenski strani je nov uspeh z zadetkom na prazna vrata v zadnji minuti potrdil Miha Beričič.

Slovence odločilni tekmi še čakata. V petek ob 19.30 se bodo merili z Italijani in v nedeljo z Ukrajino.

Na višjo raven tekmovanja (divizija I, skupina A) bo napredoval le zmagovalec prvenstva, zadnjeuvrščeni pa bo nazadoval v divizijo II, skupino A.

