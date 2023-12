Rise po uvodni zmagi čaka zahtevnejše delo

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B, (Bled, 11.– 17. december), 2. dan

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo zvečer na Bledu lovila drugo zaporedno zmago na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B. Slovenci bodo po pričakovani zmagi palice prekrižali s Poljaki.

Bled bo do konca tedna gostil svetovno prvenstvo tretjega razreda za hokejiste do 20 let. Ob Slovencih si bodo napredovanje poskušali zagotoviti Italijani, Poljaki, Ukrajinci, Estonci in Hrvati. Vstopnica za sodelovanje na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, iz katere so Slovenci izpadli lani, bo pripadla le zmagovalcu prvenstva, medtem ko bo zadnjeuvrščeni nazadoval v nižji razred.

Slovenska zasedba nastopa pod vodstvom novega selektorja Mitje Šivica, ki je tudi pomočnik selektorja članske izbrane vrste Eda Terglava, s katerim bosta med drugim skrbela za boljšo povezavo med mladinsko in člansko kategorijo.

Slovence po pričakovani uvodni ponedeljkovi zmagi nad Hrvaško zvečer čaka težje delo, ob 19.30 bodo palice prekrižali s Poljaki. Reprezentanci sta se srečali pred nekaj dnevi na pripravljalni tekmi, po kazenskih strelih so zmagali mladi risi.

V sredo bo na Bledu tekem prost dan, v četrtek se bodo risi merili z Estonci, nato sledita odločilni tekmi – v petek z Italijani in v nedeljo z Ukrajino.

Razpored tekem svetovnega prvenstva do 20 let, divizija I, skupina B (Bled): Torek, 12. december

Ukrajina : Estonija 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

16:00 Italija – Hrvaška

19:30 Slovenija – Poljska Lestvica: 1. Ukrajina 2 tekmi – 6 točke

2. Slovenija 1 – 3

3. Italija 1 – 3

4. Poljska 1 – 0

5. Hrvaška 1 – 0

6. Estonija 2 – 0 Ponedeljek, 11. december

Estonija : Italija 1:5

Poljska : Ukrajina 1:5

Hrvaška : Slovenija 0:7 (0:1, 0:4, 0:2) Četrtek, 14. december

12:30 Hrvaška – Poljska

16:00 Slovenija – Estonija

19:30 Ukrajina – Italija Petek, 15. december

12:30 Poljska – Estonija

16:00 Ukrajina – Hrvaška

19:30 Italija – Slovenija Nedelja, 17. december

12:30 Estonija – Hrvaška

16:00 Italija – Poljska

19:30 Slovenija – Ukrajina