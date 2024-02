Šele kazenski streli odločili boj Olimpije s prvaki, Gregorc okrepil slovensko kolonijo v Nemčiji

Hokejisti HK SŽ Olimpija so palice prekrižali z branilcem naslova IceHL Salzburgom in klonili šele po sedmi seriji kazenskih strelih (4:5). V Tivoliju je Ljubljančanom prvič pomagal tudi novi član, finski napadalec Oliver Kiljunen, ki se je ekipi v upanju na končnico pridružil do konca sezone. Robert Sabolič je ob pomembni zmagi Beljaka trikrat zadel in trikrat podal. Ken Ograjenšek je dvakrat zadel za Gradec, Rok Tičar pa enkrat za Dunaj. Za Gradec je danes zaigral tudi branilec David Planko, od graških panterjev pa se je pred prestopnim rokom poslovil branilec Blaž Gregorc, ki bo v nadaljevanju sezone pomagal nemškemu prvoligašu Fischtown Pinguins, za katerega že igrajo trije Slovenci.

Ljubljanski hokejisti so v finiš rednega dela sezone po reprezentančnem premoru krenili s torkovo zmago proti Dunajčanom, ki so po tej tekmi izgubili še zadnje teoretične možnosti za preboj med kvalifikante za končnico. Ljubljančani imajo vstopnico za dodatne boje že nekaj časa v rokah, ob zanje zelo ugodnem razpletu bi lahko morda skočili še na šesto mesto. A za kaj takega bi potrebovali zmage na vseh preostalih tekmah rednega dela in še ugodne izide pri neposrednih tekmecih. začeli so proti starim znancem iz Salzburga, imeli priložnost za zmago po rednem delu, nazadnje pa dobili le točko za poraz po kazenskih strelih.

Začetek ljubljanske ekipe je bil slab, dobila je dva gola v peti minuti in potem po znižanju Trevorja Goocha ob koncu tretjine še enega. A nadaljevanje je bilo bistveno boljše. V drugi tretjini, na začetku je namesto Lukaša Horaka v vrata zadrsal Luka Kolin, so domači pritisnili, najprej je Miha Zajc zgrešil po protinapadu, potem pa ob igralcu več znižal Chris Dodero. Sledilo je izenačenje Jake Sodje, ko je plošček zadel obe vratnici, a so sodniki po ogledu posnetka ugotovili, da je na poti po golovi črti tudi poskrbel za veljaven zadetek. Vendar spet niso zdržali brez prejetega zadetka in v zadnjo tretjino so krenili z -1.

Salzburg je v Tivoliju potrdil neposredno uvrstitev v končnico. Foto: HKO/Domen Jančič

V zadnji tretjini je domača zasedba izpeljala novo lepo akcijo z igralcem več, ki jo je z zadetkom kronal Marcel Mahkovec. Ob koncu so gostje zadeli okvir gola, v zadnji minuti pa so domači, ob ugodnih izidih na drugih tekmah, poskušali celo brez vratarja priti do zmage in treh točk.

Ni jim uspelo, novo priložnost za vsaj dve so imeli v podaljšku, ko so več kot tri minute imeli igralca več. A Atte Tolvanen ni več klonil, pri kazenskih strelih pa sta se oba vratarja izkazala. Po sedmih serijah pa je Kolina drugič premagal Nicolai Meyer in Salzburgu zagotovil dve točki.

Olimpija bo do konca rednega dela (23. februar) odigrala še štiri tekme - v nedeljo gostujejo pri vodilnem Celovcu, naslednji teden pa sledita še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri trenutno šestem Linzu. Ljubljančani so si že zagotovili vsaj dodatne boje za četrtfinale. V teh se bodo moštva, ki bodo redni del končala na mestih med sedmim in desetim, pomerila za dve preostali četrtfinalni vstopnici.

Finska moč v napadu

Prvo tekmo za Olimpijo je odigral 26-letni Oliver Kiljunen, ki se je v Ljubljano preselil iz finskega prvoligaša Pelicans iz Lahtija. Dres tega je 184 centimetrov visoki napadalec v letošnji sezoni oblekel le na desetih tekmah, z najkakovostnejšo finsko Liigo se je srečal že v lanski in predlanski sezoni, pred tem pa igral v drugi finski ligi Mestis in mlajših selekcijah.

"V boj za končnico želimo vstopiti pripravljeni. Na mestih napadalcev imamo težave s poškodbami, zato smo želeli povečati globino. Kiljunen je vsestranski igralec, ki mu je naš stil hokeja domač, zato se bo lahko hitro vklopil v sistem igre," je prihod Finca komentiral direktor Anže Ulčar.

Trije goli Saboliča, dva Ograjenška, Gregorc v Nemčijo

Drugi Fehervar (Anže Kuralt) je z 2:1 premagal Linz. Za pomembne točke v boju za neposredno uvrstitev v končnico sta igrala Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) in lanski finalist Bolzano. Beljačani so zmagali s kar 7:3, Sabolič pa je dosegel tri gole. Drugo koroško moštvo Celovec (Jan Muršak) je z 2:1 premagalo že odpisani Dunaj, za katerega je zadel Rok Tičar.

Blaž Gregorc se znova vrača v prvo nemško ligo, tokrat k Fischtown Pinguins. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Brez končnice sta tudi že Gradec (Ken Ograjenšek) in Asiago. Slednji je zmagal s 4:3. Ograjenšek je ob porazu zadel dvakrat, v ekipi graških panterjev je bil danes tudi slovenski branilec David Planko, ni pa v njej več branilca Blaža Gregorca, ki se je pred koncem prestopnega roka preselil v Nemčijo. Pomagal bo tamkajšnjemu prvoligašu Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, za katerega že igrajo trije Slovenci: Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič. Moštvo trenutno zaseda visoko drugo mesto.

