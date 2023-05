Po odličnem začetku Slovencev črna zadnja tretjina in visok poraz

Slovenska hokejska reprezentanca je na četrti tekmi svetovnega prvenstva z 2:6 izgubila s favorizirano Češko, proti kateri je povedla z 2:0, a na koncu ostala praznih rok. Slovenci so zapravili lepo priložnost za tlakovanje točkovne poti k obstanku med elito, še naprej kot edino moštvo v Rigi ostajajo brez točke. Predzadnji Kazahstan, s katerim se bodo pomerili v ponedeljek, ima dve točki. Na drugi zgodnjepopoldanski tekmi so Švedi s 7:1 upravičili vlogo favorita proti Madžarom.

Slovenska hokejska reprezentanca je v Rigo pripotovala s ciljem obstati v elitni skupini, kar je Slovencem do zdaj uspelo dvakrat, zadnjič pred 18 leti. Varovanci Matjaža Kopitarja so bili danes proti Češki blizu, a na koncu daleč točkam in zgodovinski zmagi, po novem porazu ostajajo edina reprezentanca v Latviji brez točke in zmage.

V slovenski vrsti je za tekmo s šesto reprezentanco sveta, bronasto z zadnjega prvenstva prišlo do sprememb, prvič na prvenstvu sta zaigrala napadalec Luka Maver in branilec Matic Podlipnik, medtem ko so bili med gledalci Žan Us, Ken Ograjenšek in Kristjan Čepon.

Dominik Kubalik je tekmo končal s tremi zadetki in asistenco. Foto: Guliverimage Med slovenskima vratnicama je stal Luka Gračnar, njegova menjava je bil Gašper Krošelj. Slovenci so v osmi minuti povedli, po strelu Jana Urbasa in gneči pred vrati Karla Vejmelke se je plošček odbijal med nogami in končal za Čehovim hrbtom. Pod gol se je na koncu podpisal Miha Verliča. V 12. minuti so risi prvič na tekmi zaigrali z igralcem več in številčno prednost hitro kronali z zadetkom, kapetan Urbas je matiral Vejmelko za 2:0, kar je bil rezultat prve tretjine. Ob koncu drugega dela je igralec tekme Dominik Kubalik ob igralcu več znižal, Slovenci so po 40. minutah še naprej držali vodstvo (2:1), nato pa črna zadnja tretjina. Kubalik je ob novi številčni prednosti izenačil na 2:2, le minuto in pol zatem pa nov hladna prha za Slovence, slabo slovensko menjavo je kaznoval kapetan Roman Červenka. V 52. minuti je Michal Kempny zvišal na 4:2. Slovenci so ob koncu poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Kubalik za hat-trick poslal plošček v prazen gol. Še peti zadetek v tretji tretjini za končnih 6:2 je prispeval Jakub Flek.

To je bil še peti poraz Slovencev na peti tekmi s Čehi med elito.

Svetovno prvenstvo Češka : Slovenija 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Strelci: 0:1 Verlič (Urbas, Gregorc, 8.), 0:2 Urbas (Gregorc, Jeglič, 12., PP1), 1:2 Kubalik (Kempny, Tomašek, 39., PP1), 2:2 Kubalik (Tomašek, Smejkal, 44., PP1), 3:2 Červenka (Vozenilek, Kostalek, 46.), 4:2 Kempny (Sobotka, Kubalik, 52.), 5:2 Kubalik (Zboril, 58., EN), 6:2 Flek (Kempny, Dvorak, 59.)

Kazenske minute: Češka 6, Slovenija 6.

Streli: Češka 41, Slovenija 20



Postava Slovenije: Gračnar, Krošelj; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Crnović, Sabolič, Tičar, Drozg; Štebih, Mašič, Kuralt, Simšič, Pance; Podlipnik, Čimžar, Zajc, Tomaževič, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Češke: Vejmelka, Langhamer; Kempny, Kundratek, Červenka, Spaček, Kubalik; Dvorak, Kostalek, Smejkal, Černoč, Beranek; Jordan, Zboril, Flek, Sobotka, Tomašek; Nemeček, Knot, Kaut, Vozenilek, Člapik. Selektor: Kari Jalonen.

Ostajajo še tri tekme upanja V petek ob 15.20 se bodo Slovenci pomerili z gostitelji Latvijci, ki bodo računali na bučno podporo s tribun. Foto: Guliver Image

Slovenci veliko časa do naslednje tekme ne bodo imeli, znova bodo na delu v petek ob 15.20, ko jim bodo nasproti stali gostitelji Latvijci, ki so po dveh porazih premagali Čehe in nato še Norvežane in so s petimi točkami v boju za želen četrtfinale.

V soboto sledi dan premora, v nedeljo ob 15.20 obračun s Slovaki, ki so po treh tekmah pri štirih točkah, v ponedeljek ob 19.20 pa tekma s Kazahstanom, ki bo najverjetneje odločala o obstanku. Slovenci morajo Kazahstan premagati, ob tem pa upati, da jim gredo na roke tudi drugi rezultati tekem.

Švedi napolnili mrežo Madžarov

V Tampereju so se na zgodnjepopoldanski tekmi pomerili Madžari in neporaženi Švedi. Skandinavska reprezentanca je upravičila vlogo favorita in zmagala s 7:1.

Švedi so prerešetali madžarsko mrežo. Foto: Guliverimage

Zvečer v "slovenski" skupini B sledi tekma med stoodstotnimi Švicarji, ki sploh še niso prejeli gola, in Slovaki. Na Finskem pa se bodo za prvo zmago pomerili Avstrijci in Nemci.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.