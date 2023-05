Slovenski hokejisti so po vodstvu z 2:0 proti čehom v zadnji tretjini prejeli pet golov in izgubili z 2:6.

"Mislim, da smo se danes zelo dobro počutili, zelo dobro drsali, se borili do konca. Rezultat, poraz je na koncu na žalost precej visok, a mislim, da Čehom na ledu ni bilo tako lahko, kot morda kaže rezultat," je po porazu slovenske reprezentance s Čehi z 2:6 v izjavi za nacionalno televizijo dejal napadalec Rok Tičar. Slovenci ostajajo pri začetnih nič točkah, do konca prvenstva, na katerem želijo obstati med elito, jih čakajo še tri tekme, prva že v petek ob 15.20 proti gostiteljici Latviji, ki bo računala na bučno podporo s tribun.

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Rigi proti favorizirani Češki prikazala izjemno borbeno predstavo, v prvi tretjini povedla z 2:0, v tretjo tretjino krenila z vodstvom z 2:1, nato pa v zadnjih 20 minutah prejela pet golov in izgubila z 2:6.

"Vsako tekmo gremo na polno. Mislim, da smo se danes zelo dobro počutili in na ploščku in tudi drsali zelo dobro, spet smo pustili vse na ledu, borbali do konca, poraz pa je na koncu na žalost precej visok. Ampak mislim, da jim na ledu ni bilo tako lahko, kot morda rezultat kaže," je po četrtem porazu v izjavi za nacionalno televizijo razmišljal dolgoletni reprezentančni napadalec Rok Tičar.

"Fantje so se res borili"

"Danes so dali svoj maksimum, fantje so se borili. Začetek je bil res dober, prvi dve tretjini ... Imeli so pa oni več posesti paka v naši tretjini, posest ploščka pa je tisto, kar je za nas na tej ravni težko imeti, ker igraš proti tako kakovostnim igralcem. Oni so jo imeli. Sprva so zadevali ob power-playu (igralcu več, op. a.), potem pa še kakšna napaka, ki se pač prikrade. Pa ne, ker bi bili mi fizično slabši ali ker bi zmanjkalo moči. V slačilnici so bile le besede spodbude, igrali so dobro, borili so se močno," pa je po porazu za RTV dejal selektor Matjaž Kopitar.

"V slačilnici so bile le besede spodbude, igrali so dobro, borili so se močno," pravi selektor. Foto: Guliverimage

Še tri tekme, naslednja v latvijskem kotlu

Slovenci tako po četrti ničli v svoji skupini ostajajo na zadnjem mestu edina reprezentanca, ki še ni okusila točke in zmage. Do konca prvenstva jih čakajo še tri tekme, v petek ob 15.20 se bodo pomerili z gostitelji Latvijci, v nedeljo ob 15.20 jim bodo nasproti stali Slovaki, za konec prvenstva pa bodo v ponedeljek ob 19.20 palice prekrižali s Kazahstanom.

Prav zadnji obračun zna odločati o tem, kdo se bo izognil zadnjemu mestu in izpadu v nižji tekmovalni razred. "Imamo še tri tekme, na vsaki bomo iskali priložnosti, bomo videli, kako se bo odvilo," pred nadaljevanjem prvenstva pravi selektor.

Slovence v petek ob 15.20 čaka Latvija. Začela je z dvema porazoma, nadaljevala pa bolje, premagala tudi Čehe in je v igri za četrtfinale. Foto: Reuters

Naslednji slovenski tekmeci, gostitelji Latvijci, ki bodo računali na bučno podporo s tribun, so po dveh porazih premagali Čehe in nato še Norvežane in so s petimi točkami v boju za želen četrtfinale.

