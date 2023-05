Slovenci na pragu presenečenja

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji v četrtem nastopu doživela četrti poraz. Proti favorizirani Češki so Slovenci vodili dve tretjini, nazadnje pa so morali priznati premoč, končni izid je bil 6:2 (0:2, 1:0, 5:0) za Češko.

Čeprav je Slovenija doživela četrti poraz na SP in ostaja brez točke na zadnjem mestu lestvice skupine B, je bila predstava izbrancev Matjaža Kopitarja polovico tekme odlična. A dobre igre, borbenosti v obrambi in prednosti dveh golov Slovenci nazadnje niso znali in zmogli zadržati še v zadnjih 20 minutah, tako da je favorizirana Češka prišla do tretje zmage na tekmovanju in skočila pod vrh skupine.

Začetek je bil za Slovenijo zelo obetaven. Selektor Kopitar je na seznam igralcev pred dvobojem uvrstil sicer poškodovanega branilca Matica Podlipnika in napadalca Luko Mavra, oba sta tudi bila v postavi za tekmo, v vratih pa je bil tokrat Luka Gračnar.

Prvič je na prvenstvu zaigral tudi branilec Matic Podlipnik. Foto: Guliverimage

Slovenci so v prvi tretjini sicer začeli s prvo kaznijo že po 40 sekundah. A so jo preživeli brez prejetega gola, pozneje pa stopili na plin. V osmi minuti je po podaji Jana Urbasa od daleč pred golom ploščku smer spremenil Miha Verlič in matiral vratarja Karla Vejmelko.

Nadaljevanje je bilo še boljše. Ko so imeli sami na ledu igralca več, so tudi zadeli, v glavni vlogi je bil z močnim strelom kapetan Urbas, češki vratar ni najbolje posredoval in moral še drugič po plošček v mrežo. Na drugi strani je imel Gračnar tudi nekaj dela, a ga je ob pomoči zbrane obrambe dobro opravil.

Slovenci so v 12. minuti vodili z 2:0 ... Foto: Reuters

V drugi tretjini so Slovenci še nadzirali potek dvoboja. Čehi so bili vidno nervozni, si v uvodnem delu prislužili še dve kazni, toda "power play" Slovenije tokrat ni bil tako učinkovit kot v prvi tretjini. Sredi tega dela je imel po prodoru lepo priložnost Jan Drozg, a izida ni povišal.

Prvi znak, da bo morda prišlo do preobrata, je bila češka igra z igralcem več ob koncu te tretjine, ko je Dominik Kubalik zadel za 1:2.

Zadnja tretjina je bila nato povsem češka. Slovenski tekmeci so zagospodarili na igrišču, Kubalik je še enkrat izkoristil "power play" za izenačenje v 44. minuti, manj kot dve minuti zatem pa so Čehi že vodili.

... na koncu pa izgubili z 2:6. Foto: Guliverimage

Slovenci so vse težje držali korak s Čehi (v zadnji tretjini je bilo razmerje strelov 17-3), posledica je bil še en gol v slovenski mreži. Ko je Kopitar poskusil še s klasičnim manevrom in iz vrat potegnil Gračnarja, so Čehi to izkoristili za peti gol, nezbranim tekmecem pa nato minuto pred koncem zabili še šestega.

Počitka do naslednjega dvoboja pa ne bo veliko, saj Slovenijo že v petek ob 15.20 čaka obračun z enim od dveh domačinov SP, Latvijo.