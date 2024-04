"Odločil sem se, da bom končal športno kariero. Hvaležen sem vsem, ki so mi že od majhnih nog stali ob strani in me podpirali na tej poti. Rad bi se zahvalil tudi klubu in soigralcem za ti dve zadnji leti igranja hokeja v Ljubljani, ki mi bosta vedno ostali v lepem spominu," je za klubsko spletno stran Olimpije povedal Stojan.

