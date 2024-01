Kot poroča športni časnik Ekipa SN se je 23-letni hokejist Aljaž Predan za menjavo državljanstva odločil zato, da bi pri avstrijskem hokejskem klubu Red Bull Salzburg kot "domačin" lažje igral. Pri rdečih bikih v Salzburgu z menjavo državljanstva ni več imel statusa tujca, ki je ovrednoten z več točkami. Ekipa ima na voljo 60 točk in te številke ne sme preseči. Vsak igralec je ovrednoten individualno, največ prostora pa zasedejo tujci.

Predan se je tako lani odločil, da se odpove slovenskemu in zaprosi za avstrijsko državljanstvo. In zakaj Predan ne more imeti dvojnega državljanstva? Zato ker Avstrija tega ne dovoljuje, poroča Ekipa SN. Predan je dejal, da avstrijski potni list lahko še vedno vrne in slovensko državljanstvo pridobi nazaj, a za zdaj ostaja tako, kot je. Do takrat so tudi vrata slovenske reprezentance, kot kaže, zaprta.

Predan je osem let igral pri hokejskem klubu Red Bull Salzburg. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Štajerec se je po osmih letih igranja na Solnograškem lani poleti poslovil od rdečih bikov in preselil v Ljubljano.

Aljaž Predan si je hokejsko znanje v Salzburgu nabiral od leta 2015, najprej v tamkajšnji hokejski akademiji, pozneje pa je v juniorski ekipi nastopal v Alpski ligi in prvi ekipi v ligi ICE. V dresu Salzburga je odigral tudi 14 tekem v Hokejski ligi prvakov. Med profesionalci je debitiral 26. januarja 2020 na tekmi lige ICEHL proti Beljaku in že v svojem krstnem nastopu prispeval asistenco. Nastopal je tudi za slovensko reprezentanco do 18 in do 20 let na svetovnih prvenstvih, mesto v članski vrsti pa mu je na pripravljalnih turnirjih namenil tudi selektor Matjaž Kopitar.