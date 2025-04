Pomembnejši poudarki dneva:



7.39 Vrhovno sodišče ZDA o Trumpovi ukinitvi pravice do državljanstva z rojstvom

7.10 Ameriška sodišča vztrajajo pri vrnitvi nezakonito izgnanega Salvadorca

Vrhovno sodišče ZDA je v četrtek sporočilo, da bo odločalo o pritožbi vlade Donalda Trumpa na dosedanje sodne odločitve, ki so blokirale predsednikov izvršni ukaz za ukinitev ustavne pravice do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA. Vlada poskuša s tem postopkom izpodbiti pravilo, da sodba zveznega sodnika v eni državi velja za vse ozemlje ZDA.

Trump je ukinitev pravice do državljanstva z rojstvom v ZDA napovedal že med predsedniško kampanjo in trdil, da noseče ženske prihajajo v ZDA rojevat zato, da bi otroci dobili državljanstvo, do katerega bi sčasoma postale upravičene tudi same.

Po državljanski vojni v 19. stoletju sprejeti 14. amandma k ameriški ustavi zagotavlja pravico do državljanstva vsem, ki so bili rojeni na ozemlju ZDA.

Trump in privrženci trdijo, da je bil amandma sprejet za podelitev državljanstva osvobojenim sužnjem, ne pa tujcem, vendar so sodišča, vključno z vrhovnim, doslej to pravico potrdila vsem rojenim na ozemlju ZDA. Trumpov izvršni ukaz je sprožil številne tožbe in vse odločitve so ga razglasile za neustavnega.

Pritožba pravosodnega ministrstva ZDA se ne nanaša na razveljavitve oziroma blokade Trumpovega izvršnega ukaza, ampak na ozko pravno vprašanje, ali lahko sodba enega zveznega sodnika v določeni državi velja za vse ozemlje ZDA. Vrhovno sodišče bo argumente poslušalo 15. maja.

Če Trump na vrhovnem sodišču zmaga, bo lahko svoj izvršni ukaz o državljanstvu in tudi druge, ki so bili doslej blokirani, izvajal v zveznih državah, kjer ga niso uspešno izpodbijali, poroča ameriška televizija CNN.

Nad tem, da ukaz enega zveznega sodnika velja za vse ZDA, so se pritoževali praktično vsi predsedniki, ki jim je sodišče blokiralo odločitve, vendar doslej še noben ni šel pred vrhovno sodišče z zahtevo, da se ta sodna pooblastila ukinejo.

"Trumpova vlada poskuša uporabiti postopkovno vprašanje, da bi vrhovno sodišče omogočilo uveljavljanje ukaza o državljanstvu, ne da bi se moralo dejansko odločiti, ali je ukaz v skladu z ustavo," je za CNN izjavil analitik vrhovnega sodišča in profesor prava na univerzi Georgetown Steve Vladeck.

"Ohranjamo upanje, da ni naivno verjeti, da bodo dobri ljudje v izvršni veji oblasti razumeli vladavino prava kot ključno za ameriško etiko," je po poročanju televizije ABC zapisalo prizivno sodišče.

"Vlada si jemlje pravico, da skrije prebivalce te države v tujih zaporih brez pridiha ustreznega postopka, ki je temelj našega ustavnega reda. Ob tem trdi, da ni mogoče storiti ničesar. To bi moralo biti šokantno ne le za sodnike, ampak tudi za intuitivni občutek svobode, ki ga imajo Američani," še piše v odločitvi.

Vrhovno sodišče ZDA je pred dnevi soglasno odločilo, da mora vlada omogočiti vrnitev Abrega Garcie v ZDA, kot je to razsodila zvezna sodnica Paula Xinis. Vlada ni storila ničesar, sodnica pa je zato ukazala zaslišanje najmanj štirih uradnikov.

Pravosodno ministrstvo ZDA je nemudoma vložilo pritožbo na prizivno sodišče, ki je prav tako skoraj nemudoma zavrnilo zahtevo vlade za odložitev sodničinega ukaza, dokler se ne konča pritožbeni postopek.

Predstavniki Trumpove vlade trdijo, da Abrega Garcie ne morejo vrniti, ker ni več pod njihovo pristojnostjo, ampak je v svoji državi Salvador. Salvadorski predsednik Nayib Bukele je med nedavnim obiskom Bele hiše dejal, da ga ne bo poslal nazaj v ZDA, saj da je "terorist". Abrego Garcia je zaprt v zloglasnem zaporu za osumljene pripadnike uličnih tolp, čeprav ni nobenih dokazov, da je bil kdaj član kakšne tolpe, v ZDA pa nikoli ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja.

Vladni odvetniki so na sodišču priznali, da so ga izgnali po napaki, kljub veljavnemu sodnemu ukazu, da se ga ne sme izgnati v Salvador, kjer mu grozi nasilje.

Ameriški demokratski senator Chris Van Hollen se je v četrtek srečal z Abrego Garcio, potem ko mu salvadorske oblasti sprva niso dovolile dostopa do zapora, kjer biva izgnanec. Van Hollen, ki prihaja iz zvezne države, kjer je Abrego Garcia živel, je objavil fotografijo srečanja, ki je očitno potekalo v restavraciji. Podrobnosti pogovora še ni razkril, je pa s tem razblinil strahove o tem, če je ujetnik še sploh živ.