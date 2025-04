ZDA v roke Musku. Za varnost bi mu plačevali naročnino.

Muskovo raketno in satelitsko podjetje Space X bi v sodelovanju z izdelovalcem programske opreme Palantir, katerega lastnik je tehnološki milijarder Peter Thiel, ki je prav tako eden največjih Trumpovih podpornikov, in podjetjem Anduril, ki razvija vojaške brezpilotnike z umetno inteligenco, gradilo ključne dele protiraketnega sistema Zlata kupola.

Projekt je Trump zagnal 27. januarja z izvršnim ukazom, ko je raketni napad izpostavil kot "najbolj katastrofalno grožnjo, s katero se soočajo Združene države Amerike". Trump je sicer že večkrat izrazil občudovanje izraelskega raketnega ščita "Železna kupola", ki državo ščiti predvsem pred napadi iz Gaze, Libanona in tudi Irana.

Ni skrivnost, da se ameriški predsednik Donald Trump navdušuje nad izraelskim protiraketnim ščitom Železna kupola. Foto: Guliverimage

Idejo so predstavili Trumpovi administraciji in Pentagonu

Reuters poroča, da so se omenjena tri podjetja v zadnjih tednih večkrat srečala z najvišjimi uradniki v Trumpovi administraciji in predstavniki Pentagona ter jim predstavila svoj načrt. Kot so za agencijo povedali neimenovani viri, bi zgradili in izstrelili od 400 do več kot tisoč satelitov, ki bi krožili okoli Zemlje, zaznavali izstrelke in spremljali njihovo gibanje. Ločena flota 200 napadalnih satelitov, oboroženih z raketami ali laserji, pa bi nato sovražne rakete sestrelila.

Pentagon je nad idejo SpaceX navdušen, a so nekateri viri poudarili, da je postopek izvedbe Trumpove Zlate kupole v zgodnji fazi, zato bi se lahko končna struktura obrambnega ščita in ekipa, ki bo projekt izvedla, v prihodnjih mesecih še močno spremenili.

Space X bi uvedel naročniški model

Skupina SpaceX naj sicer ne bi sodelovala pri oboroževanju satelitov, je še izvedel neimenovani vir, so pa njeni predstavniki predlagali, da bi ameriška vlada dostop do njihove tehnologije plačevala po modelu naročniške storitve, namesto da bi sistem v celoti od njih odkupila.

Naročniški model bi po poročanju neimenovanega vira lahko zaobšel nekatere protokole nabave Pentagona in omogočil hitrejšo izvedbo sistema. Čeprav s tem pristopom ne bi kršili nobenih pravil, bi lahko bila vlada ujeta v naročniško razmerje ter izgubila nadzor nad nadaljnjim razvojem in cenami.

Če bi Starlink ostal lastnik pomembnega dela protiraketnega ščita, bi lahko v pomembnih trenutkih vršil izjemen pritisk na ameriško administracijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Nekateri uradniki Pentagona so izrazili zadržke glede naročniškega modela za tako obsežen in ključen obrambni program, saj bi tak model ameriške oblasti v kritičnih trenutkih lahko izpostavil podobnim pritiskom, kot jih je Musk vršil na Ukrajino z grožnjami o ukinitvi delovanja satelitskega interneta starlink.

Velik udarec za tradicionalna obrambna podjetja

Če bi skupina SpaceX dobila pogodbo za Zlato kupolo, bi bila to največja zmaga za Silicijevo dolino v donosni obrambni pogodbeni industriji in udarec za tradicionalna obrambna podjetja, kot so Northrop Grumman, (NOC.N), Boeing (BA.N) in RTX (RTX.N), za katera se sicer pričakuje, da bodo prav tako pomembni akterji v procesu izgradnje Zlate kupole. Pentagon je sicer po navedbah ameriškega uradnika prejel zanimanje več kot 180 podjetij, ki želijo pomagati pri razvoju in izgradnji Zlate kupole.

Poleg tega številni dvomijo, ali bo skupini SpaceX učinkovito in na stroškovno učinkovit način uspelo vzpostaviti sistem, ki lahko zaščiti Združene države pred napadom. "Treba je še videti, ali bo SpaceX in tem tehnološkim podjetjem uspelo izvesti kaj od tega. Nikoli jim namreč ni bilo treba zagotoviti celotnega sistema, ki bi narod ščitil pred napadi," je še dodal neimenovani vir.

Nekateri strokovnjaki menijo, da bi skupni stroški Zlate kupole lahko dosegli stotine milijard dolarjev.

SpaceX in Musk doslej še nista želela komentirati, ali je Musk vpleten v razprave in pogajanja. Tudi Pentagon ni odgovoril na podrobna vprašanja Reutersa. Navedli so le, da bodo predsedniku Trumpu predstavili možnosti za odločitev, skladno z izvršnim ukazom in usmeritvami Bele hiše ter določenimi roki. Odzvali se niso niti iz Bele hiše in preostalih dveh sodelujočih podjetij.