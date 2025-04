Dan osvoboditve je prišel tudi za Elona Muska

Od lanskega poletja je eden od najbolj gorečih podpornikov Donalda Trumpa postal tudi najbogatejši človek Elon Musk. Sodeloval je na njegovih shodih, za Trumpovo kampanjo pa dal na stotine milijonov dolarjev. Po volitvah je postal eden od najtesnejših Trumpovih sodelovcev v Beli hiši in vodja vladnega urada za učinkovitost (Doge).

Zaradi svoje podpore vizumskemu sistemu H1B, ki ameriškim delodajalcem omogoča zaposlovanje tujcev za nekatere poklice, pa se je Musk konec lanskega leta in v začetku tega leta zapletel v hud politični spopad s protipriseljenskim delom gibanja Maga. Velika Muskova kritika sta postala zlasti Trumpov nekdanji najtesnejši sodelovec Steve Bannon ter desničarska vplivnica in zagovornica teorij zarot Laura Loomer.

V sporu med Muskom ter Bannonom in Loomerjevo se je Trump postavil na Muskovo stran, čeprav je tudi on pred volitvami zagovarjal odpravo vizumskega sistema H1B. Trump je tudi podpiral Muska, ko je ta začel na veliko odpuščati po državni upravi v Washingtonu.

Nato pa je prišel 1. april, dan nadomestnih volitev na Floridi za dva izpraznjena kongresna sedeža v Washingtonu (zaradi odhoda kongresnika Matta Gaetza in ker je kongresnik Mike Waltz po volitvah postal Trumpov svetovalec za nacionalno varnost). Obe kongresni okrožji veljata za trdni republikanski trdnjavi (lani je Trump v teh dveh okrožjih premagal Kamalo Harris za 37 oziroma 30 odstotnih točk).

Če se je Trump po lanskih volitvah pogosto družil z najbogatejšim človekom na svetu Muskom, pa je bil to sredo poleg Trumpa na dan napovedi carin skoraj vsem državam na svetu (ta dan je Trump razglasil za dan osvoboditve) v glavni vlogi t. i. mali človek – avtomobilski delavec iz Michigana Brian Pannebecker, ki se je Trumpu zahvalil za carine. Dan osvoboditve je bil torej politični šov, ki naj bi Trumpu pomagal obdržati podporo delavskih volivcev iz držav t. i. zarjavelega pasu. Ti so mu tako leta 2016 kot leta 2024 pomagali priti v Belo hišo. Foto: Guliverimage

Volitve 1. aprila pa so bile še pomembnejše za izpraznjeno mesto na vrhovnem sodišču ameriške zvezne države Wisconsin. Ta je ena od t. i. nihajočih oziroma ključnih držav na volitvah predsednika ZDA. Novembra lani je v Wisconsinu Trump premagal Harrisovo za manj kot odstotno točko.

Na Floridi sta v obeh kongresnih okrožjih zmagala republikanska kandidata, le da razlika med republikanci in demokrati ni bila tako velika kot novembra lani, ampak se je prednost republikancev pred demokrati prepolovila.

Še hladnejšo prho pa so Trumpovi republikanci doživeli v Wisconsinu na volitvah za izpraznjeno mesto sodnika vrhovnega sodišča, saj je liberalna sodnica Susan Crawford, ki ima podporo demokratov, za nekaj več kot deset odstotnih točk premagala konservativnega sodnika in Trumpovega podpornika Brada Schimela.

Poraz republikancev v Wisconsinu je hkrati tudi velik Muskov poraz. Najbogatejši človek na svetu se je namreč zelo dejavno vključil v kampanjo pred volitvami in Schimla podprl z več kot 21 milijoni dolarjev (več kot 19 milijonov evrov). Konservativne volivce je k udeležbi na volitvah skušal spodbuditi tudi tako, da je dvema konservativnima volivcema podaril ček za milijon dolarjev (910 tisoč evrov).

Elon Musk, ki ga je francoski senator Claude Malhuret označil za dvornega norčka, si je na enem od predvolilnih shodov v Wisconsinu nadel tudi pokrivalo v obliki sira. To je simbol navijačev športnih ekip iz Wisconsina. Ne pokrivalo ne milijoni, ki jih je Musk namenil republikanskemu kandidatu, niso pomagali. Zmagala je liberalna sodnica Susan Crawford, ki zdaj pravi, da je premagala najbogatejšega človeka na svetu. Dan po volilnem porazu, 2. aprila, ko je Trump napovedal svoj dan osvoboditve, se je začelo tudi govoriti, da bo Trump odslovil Muska. Foto: Guliverimage

Kot kakšen dvorni norček si je Musk na enem od shodov v Wisconsinu celo nadel pokrivalo v obliki sira – to je v Wisconsinu zelo priljubljeno med navijači športnih klubov, zlasti med navijači Green Bay Packersov, kluba, ki nastopa v ligi ameriškega nogometa NFL. A vse to Musku in republikancem ni pomagalo.

Zato ne preseneča, da se je začelo dan po volitvah šušljati, da bo Trump Muska nagnal iz Bele hiše. To je Bela hiša sicer uradno zanikala in zatrdila, da Musk, ki je zaradi potez svojega urada za učinkovitost vse manj priljubljen med Američani, ostaja.

A pomenljivo je, da je v sredo, na t. i. dan osvoboditve, v Belo hišo na obisk k Trumpu prišla Muskova goreča nasprotnica Laura Loomer. Ta je pred lanskimi volitvami zelo dejavno sodelovala s Trumpom. Tako pogosto sta bila skupaj, da so se pojavile govorice, da sta ljubimca.

Lauro Loomer je Trump po volitvah potisnil na stranski tir, po porazu v Wisconsinu pa jo je spet poklical k sebi. Po poročanju medijev je Loomer na sestanku v Ovalni pisarni Trumpu predlagala, da odpusti nekaj članov osebja Sveta za nacionalno varnost (NSC), ker da niso privrženci gibanja Maga oziroma niso zvesti Trumpu.

