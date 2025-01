Švedska vlada je danes sporočila, da na podlagi raziskave načrtuje zaostritev pravil za pridobitev državljanstva. Med priporočili raziskave so daljše obdobje bivanja v državi, preizkus znanja in jezika ter "pošteno življenje", kar pomeni oteženo pridobitev državljanstva za kaznovane ali zadolžene osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tujec bi moral za pridobitev državljanstva na Švedskem živeti osem let – v primerjavi s sedanjimi petimi –, opraviti preizkus znanja o švedski družbi in vrednotah ter izpit iz jezika, so nekatera od priporočil raziskave, ki jo je leta 2023 naročila vladajoča desnosredinska vlada.

Med priporočili je tudi uvedba pogoja "poštenega življenja", kar pomeni, da bi tujec, ki je storil prekršek ali kaznivo dejanje ali je zadolžen, težje pridobil švedsko državljanstvo, je pojasnila vodja raziskave Kirsi Laakso Utvik.

"Družina je pomembna, vendar ni nad zakonom. Med spoloma obstaja enakost. Lahko se poročite s komerkoli želite," je pojasnil minister za migracije Johan Forssell.

Kot je dodal, imajo tako deklice kot dečki pravico do plavanja in igranja nogometa. "Če tega ne sprejemate, Švedska ni prava država za vas," je povedal.

Po njegovih besedah državljanstvo pomaga povezati ljudi z različnim poreklom v skupno švedsko identiteto, kar je "še posebej pomembno v času, ko je Švedska sprejela več sto tisoč ljudi iz številnih delov sveta".

Od migrantskega vala leta 2015 je več švedskih vlad že zaostrilo azilno in migracijsko politiko, medtem ko je desnosredinska manjšinska vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki vlada s podporo skrajno desnih Švedskih Demokratov, od leta 2022 omejitve še zaostrila.

Nedavni ukrepi za omejevanje priseljevanja so vključevali izdajo zgolj začasnih dovoljenj za bivanje prosilcem za azil, strožja merila za združitev družine in višje dohodkovne zahteve za državljane tretjih držav, ki želijo pridobiti delovne vizume.