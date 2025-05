Status zaščite pred izgonom je več kot 500 tisoč priseljencem leta 2022 zagotovila prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna, ker razmere v njihovih državah ne omogočajo varne vrnitve.

Trumpova vlada jim je marca status ukinila, nakar so zagovorniki pravic migrantov vložili tožbo in zmagali na zveznem sodišču v Massachusettsu. To je ukrep blokiralo z ugotovitvijo, da zvezna zakonodaja zahteva, da se lahko status zaščite ukine le za vsak primer posebej in ne množično.

Vlada se je pritožila in izgubila na prizivnem sodišču, nakar je sledila pritožba na vrhovno sodišče, kjer je ukrep naletel na naklonjenost konservativne večine. Ta je Trumpu ustregla vsaj začasno – vrhovno sodišče je sklenilo, da lahko vlada ukine status zaščite migrantom, dokler trajajo tožbe, kar praktično pomeni, da lahko vlada začne deportacije.

Uničujoče posledice za pol milijona ljudi

Mnenje sodišča ni bilo podpisano, vendar sta liberalni sodnici Ketanji Brown Jackson in Sonia Sotomayor objavili ločeno mnenje, v katerem sta opozorili na uničujoče posledice za pol milijona ljudi.

"Kaže, da je v javnem interesu, da uničimo življenja pol milijona migrantov, preden bodo sodišča odločila o njihovih pravnih vlogah," je bila do kolegov sarkastična sodnica Brown Jackson, navaja televizija CNBC.

Trump je med kampanjo za izvolitev obljubil največje deportacije v ameriški zgodovini, a so se nezakoniti prehodi meje z Mehiko močno zmanjšali, priseljencev brez urejenega statusa pa v ZDA ni enostavno najti.

Zaradi tega naj bi se vlada po poročanju televizije MSNBC zatekala k izgonu priseljencev, ki so zaprti zaradi kaznivih dejanj, in tistih s statusom zaščite, saj oblasti razpolagajo z natančnimi naslovi njihovega dela in bivanja.