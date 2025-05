Madžarski premier Viktor Orban v Budimpešti v četrtek in danes gosti evropsko konferenco Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC), ki združuje desne in skrajno desne politike iz Evrope in sveta. Prvi dan srečanja je Orban predstavil t. i. načrt domoljubov za Evropo, ki nasprotuje članstvu Ukrajine v EU in centralizaciji iz Bruslja.