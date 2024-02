Finec ostaja staja glavni trener hokejskega kluba SŽ Olimpija

"Ko sem pred dobrim letom prišel v klub, sem imel dober občutek. Lepo je delati v okolju z iskrenimi ljudmi, ki jih povezuje skupni cilj. V zadnjem letu sem spremljal napredek kluba na organizacijski ravni, veliko igralcev je naredilo korak naprej in seveda tudi jaz si želim narediti še kakšen korak naprej. Prepričan sem, da lahko s klubom gradimo pozitivno zgodbo, da pokažemo, da znamo in zmoremo. Imamo mlado in energično ekipo, dobre drsalce in na tem bomo gradili v prihodnje, prav tako na dobrem vzdušju v ekipi in trdem delu," je povedal Karhula.

Sedeminštiridesetletnik izhaja iz finske hokejske šole in je svojo trenersko kariero gradil na Finskem v ligi mestis, na Madžarskem, kjer je bil trener Fehervarja. Preden je prišel v Ljubljano, je bil trener Banske Bystrice.

Anže Ulčar Foto: HK SŽ Olimpija

"Zgradili smo kakovostno in homogeno ekipo"

Direktor SŽ Olimpije Anže Ulčar je pojasnil, da so že konec lanske sezone začeli graditi novo zgodbo. "Zgradili smo kakovostno in homogeno ekipo, ki je med sezono dosegala tudi vse boljše rezultate. Cilj biti konkurenčni in v igri za zmago na vsaki tekmi smo izpolnili in to nas je pripeljalo v položaj, ki smo si ga na začetku sezone želeli - realno možnost uvrstitve v končnico. Verjamemo, da je 'Upijevo' delo s tako mlado ekipo vse prej kot končano, zato smo veseli nadaljevanja sodelovanja in nadgrajevanja zgodbe," pa je dejal Ulčar.