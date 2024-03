Po epskem boju sklonjenih glav: Na koncu nam je zmanjkalo tudi malo sreče

"Na koncu nam je zmanjkalo tudi malo sreče," v taboru HK SŽ Olimpije obžalujejo včerajšnji poraz na odločilni tretji tekmi kvalifikacij za končnico lige Ice v Brunicu. Pustertal je Ljubljančane premagal šele v podaljšku odlične in napete hokejske tekme, v 75. minuti je usodo zmajev zapečatil 36-letni kanadski veteran Rick Schofield z edinim golom, ki je bil na razburljivi tekmi dosežen ob številčni premoči na ledu. Hokejisti Olimpije so zdaj z mislimi že usmerjeni v finale slovenskega državnega prvenstva, v katerem se bodo spopadli z večnimi tekmeci z Jesenic. Finale se bo začel že 8. marca.

Olimpija je sezono v ligi Ice končala z izvrstno kvalifikacijsko serijo proti Pustertalu. Po tem, ko je na prvi tekmi v Brunicu izgubila z 0:3, je na drugi tekmi pokazala fenomenalno predstavo in v Hali Tivoli zmagala s 6:2, na odločilni tretji tekmi na Južnem Tirolskem pa smo lahko spremljali še en imeniten boj. Po izteku rednega časa je bil izid neodločen 3:3, v podaljšku pa so imeli več energije in naleta domači oklepniki.

"Vedno je težko izgubiti na tak način"

"Naredili smo nekaj majhnih napak," je obžaloval ljubljanski trener Antt Karhula. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljančani so si v dodatnem igralnem času privoščili dve izključitvi. Medtem ko so dvominutno odsotnost Aljoše Crnoviča še preživeli, zadnje Villeja Leskinena niso. To je bila srečna zmaga domačih, je po tekmi ugotavljal poročevalec iz dvorane, ki je pred mikrofon dobil trenerja zmajev Anttija Karhulo. "Ne vem, ali je bila sreča, privoščili smo si dve izključitvi v podaljšku, oni so bili v naletu …" je namig o sreči tekmeca vljudno zavrnil finski trener ljubljanske ekipe. "Bilo je podobno kot v drugi tretjini, plošček so imeli domala ves čas v posesti, pa še ti naši kazni … Naredili smo nekaj majhnih napak. Ampak tako je, zmagoviti gol je moral nekako priti, zgodil se je pač tako," je z rameni skomignil razočarani ljubljanski trener.

"Vedno je težko izgubiti na tak način, v podaljšku in na odločilni tekmi. Borili smo se, ampak nam je na koncu zmanjkalo tudi malo sreče. Tista zadnja izključitev je bila boleča, sicer pa smo naredili tisto, kar smo načrtovali, borili smo se skozi celotno srečanje. Le kakšen srečen odbitek je zmanjkal in tekma bi se lahko odvila v našo korist," je poraz obžaloval tudi 26-letni ljubljanski napadalec Nik Simšič, ki gola na zadnji tekmi v Brunicu ni dosegel, je pa v torek na drugi tekmi kvalifikacijske serije zabil za vodstvo zmajev s 3:1.

Marcel Mahkovec je v Brunicu dosegel gol za izenačenje na 2:2. Foto: www.alesfevzer.com V torek je mrežo Pustertala dvakrat zatresel Marcel Mahkovec, včeraj pa je v 14. minuti prve tretjine poskrbel za izenačenje na 2:2. "To je bila težka tekma, a to smo tudi pričakovali. Oboji smo imeli svoje trenutke. Na koncu je odločal podaljšek, ki se je zdel izenačen, na koncu pa nismo bili zbrani in to nas je kaznovalo," je dogajanje z odločilne tekme povzel 20-letni Blejčan.

Olimpijo je na Južnem Tirolskem bodrila tudi ekipa navijačev, ki je na trenutke preglasila veliko številčnejše domače občinstvo. Podpore so bili nadvse veseli tudi hokejisti. "Rad bi se zahvalil navijačem za bučno podporo. Prišli so v Brunico, do sem je dolga pot, sploh sredi tedna. Škoda tudi zaradi njih, da se nismo uvrstili v četrtfinale," se je na strastne navijače spomnil Mahkovec.

Na vrsti je finale državnega prvenstva Na podporo navijačev zdaj zmaji računajo tudi v finalu državnega prvenstva. Osvojitev domačega naslova je zdaj še zadnji cilj sezone, motiva Ljubljančanom ne bi smelo manjkati, saj se bodo spet pomerili z večnimi tekmeci z Jesenic. Finale se bo začel že naslednji teden, v petek, 8. marca. Kot je danes Hokejska zveza Slovenije objavila na spletni strani, bo imela prednost domačega ledu ljubljanska ekipa kot bolje uvrščena po drugem delu DP. Igrali bodo na štiri zmage, tekme bodo 8., 10., 12. in 15. marca, če prvak takrat še ne bo znan, pa še 17., 19. in 26. marca.

Sledi razprodaja?

Trevor Gooch se je znašel na radarju številnih ekip. Foto: HK SŽ Olimpija Po sezoni pa trdo delo čaka funkcionarje ljubljanskega kluba. Čaka jih naporno kadrovanje in sestavljanje ekipe za sezono 2024/25, saj lahko pričakujemo razprodajo najboljših igralcev. Že zdaj je jasno, da so se konkurenti Ljubljančanov v razširjeni avstrijski ligi močno ogreli predvsem za izvrstnega Američana Trevorja Goocha.

29-letni napadalec iz New Jerseyja je zunaj ZDA prvič zaigral leta 2020, ko je kot član Vipitena igral v Alpski ligi, lani je na Danskem z Aalborgom osvojil naslov državnega prvaka, letos pa zablestel v ligi Ice. Na 51 tekmah je zbral 63 točk (24 golov in 39 podaj), s temi pa je drugi na lestvici najboljših strelcev lige in je na radarju številnih ekip, ki razpolagajo z veliko večjim proračunom, kot je Olimpijin. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bil v lovu za Američanom posebej aktiven Gradec. Za tem je obupna sezona, po rednem delu lige Ice je bil namreč povsem zadnji na lestvici.

