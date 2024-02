Popravnega izpita ni: Manj razmišljanja, več akcije

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je do zdaj najpomembnejše srečanje v IceHL v tej sezoni. Da bi nadaljevali mednarodno sezono, zvečer v Tivoliju proti Pustertalu potrebujejo zmago za izenačenje serije. Poraz bi pomenil konec upov na četrtfinale. "Manj razmišljanja, več akcije je najboljša stvar," pred večernim srečanjem, ki se bo začelo ob 19.15, pravi glavni trener Olimpije Antti Karhula. V drugem paru med Vorarlberg Pioneers in Innsbruckom z 1:0 v zmagah vodi prvi.

Medtem ko so Celovec, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Beljak in Linz že v četrtfinalu, se štiri moštva borijo za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Med kvartetom je tudi edini slovenski predstavnik v tekmovanju HK SŽ Olimpija, ki se za preboj v končnico meri s Pustertalom.

Želeno vstopnico si bo priigrala ekipa, ki bo zmagala dvakrat. Kolektiv z Južnega Tirolskega je na prvi nedeljski tekmi slavil s 3:0 in si priigral zaključni plošček za napredovanje v četrtfinale. Izkoristi ga lahko zvečer v Tivoliju, a Ljubljančani so odločeni, da "serijo" izenačijo in se v četrtek vrnejo v Italijo na tretjo tekmo.

"V Brunicu smo igrali dobro pet na pet, zmanjkalo nam je v igri z igralcem več in manj, morda smo bili malo živčni in nesproščeni. V drugo tekmo si želimo vstopiti s čisto glavo in polni energije. Fantom pravim, da je manj razmišljanja, več akcije najboljša stvar. Kadar smo tako igrali v tej sezoni, smo bili vedno uspešni, in to si želim videti na ledu. Nasprotno ekipo poznamo, imajo več starejših in bolj izkušenih igralcev, a mi imamo mladostno energijo. Lepo bi bilo tudi, da bi se Tivoli čim bolj napolnil, da bi čim več gledalcev navijalo za nas in nam dalo tisto dodatno energijo," je pred večernim dvobojem v klubski mikrofon dejal glavni trener zeleno-bele ekipe Antti Karhula, ki je pred dnevi sodelovanje s klubom podaljšal še za dve sezoni.

"Fantom pravim, da je manj razmišljanja, več akcije najboljša stvar," pred srečanjem pravi glavni trener Olimpije Antti Karhula. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Pustertal nam kot ekipa odgovarja, in če bomo pravi, lahko serijo prenesemo nazaj"

Olimpija in Pustertal sta se v rednem delu sezone srečala štirikrat, trikrat so zmagali Ljubljančani, enkrat pa italijanski tekmeci. Ti v nedeljo proti zmajem niso prejeli niti gola.

"Nedeljska tekma ni bila po mojih pričakovanjih, mogoče smo pokazali premalo čustev. Kot smo že povedali, je tekmo odločila igra z igralcem več in manj. To odloča v končnici in tu moramo v torek odigrati bolj osredotočeno. Pustertal nam kot ekipa odgovarja, in če bomo pravi, lahko serijo prenesemo nazaj v Italijo. Vsi vemo, kaj pomeni poln Tivoli, tudi za nasprotne ekipe. Pozivamo vse, da se nam jutri pridružijo v tem skupnem boju, da si prislužimo tretjo tekmo in s tem vstopnico za četrtfinale," si čim bolj polnih tribun želi kapetan Olimpije Žiga Pavlin.

"Pustertal nam kot ekipa odgovarja, in če bomo pravi, lahko serijo prenesemo nazaj v Italijo," pravi kapetan Žiga Pavlin, ki se nadeja čim bolj polnih tribun. Foto: www.alesfevzer.com

"Držali se bomo tistega, kar je bilo dobro v tej sezoni, in igrali bolj disciplinirano v igri z igralcem več in manj. Mislim, da se je Pustertal dobro pripravil na nas, ampak to je končnica in tokrat imamo mi prednost domačega terena. Upamo, da se Hala Tivoli čim bolj napolni in nam gledalci pomagajo do uspeha," je misli strnil napadalec Miha Beričič.

Srečanje v Tivoliju se bo začelo ob 19.15. Če bo Olimpija zmagala, bo tretja, odločilna tekma v četrtek v Brunicu. V primeru poraza Ljubljančanov bo sezona v IceHL zanje končana. Čaka jih še finale državnega prvenstva proti Jeseničanom.

V drugem paru za preboj v četrtfinale se merita Innsbruck in Vorarlberg Pionners, na prvi tekmi je zmagal izzivalec Vorarlberg.

Liga ICE, kvalifikacije za četrtfinale, drugi tekmi

Torek, 27. februar:

Preberite še: