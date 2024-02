Večer D za Jeseničane, ki niso odvisni le od sebe

Po koncu rednega dela si je prvih šest ekip – Ritten, Zell am See, Red Bull Salzburg II, Vipiteno, Bregenzerwald in Cortina – že zagotovilo končnico. V drugem delu ta šesterica igra med seboj za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom in potencialno izbiro četrtfinalnega tekmeca.

Preostali, ki so redni del končali na sedmem mestu ali nižje – tudi oba slovenska predstavnika –, pa poskušajo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B še ujeti mesti za dodatne boje za četrtfinale.

V kvalifikacijski skupini A so ob Jeseničanih tudi Celjani, Merano, Gardena in Steel Wings Linz. Prva iz te skupine si zagotovita dodatne kvalifikacije po sistemu na izpadanje na dve zmagi z najboljšima ekipama kvalifikacijske skupine B. V tej igrajo Kitzbühel, Unterland Cavaliers, Lustenau, Fassa in KAC Future Team.

Iz te skupine gredo v dodatne kvalifikacije, ki bodo med 27. februarjem in 3. marcem, hokejisti Kitzbühla in Unterland Cavaliers.

Končnica se bo začela 5. marca. Prva tekma polfinala je načrtovana 21. marca, začetek finala pa 6. aprila. Prvak bo znan najpozneje 20. aprila.

Alpska liga:

Sobota, 24. februar:

Preberite še: