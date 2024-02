Kdo bo Olimpijin tekmec v boju za končnico?

Pred moštvi v ICEHL je zadnji krog rednega dela tekmovanja, po katerem se bo najboljša šesterica že uvrstila v četrtfinale, moštva na mestih med sedmim in desetim pa se bodo nato od nedelje borila za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Med tistimi, ki gredo v dodatne boje za končnico, so tudi hokejisti HK SŽ Olimpija, ki bodo po večerni tekmi v Linzu uradno dobili tekmeca.

Končuje se redni del hokejske ICEHL, po katerem bo deset ekip nadaljevalo sezono, za tri (Gradec, Dunaj in Asiago) pa bo te že konec.

Najboljša šesterica, v tej so Celovec, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Linz in Beljak, si je že priigrala četrtfinalno vstopnico, medtem ko se bodo ekipe med sedmim in desetim mestom v dodatnih bojih na dve zmagi udarile za dve preostali mesti v končnici. Moštva, ki gredo v dodatne boje, so že znana, in sicer Innsbruck, Pustertal, Olimpija in Vorarlberg Pioneers.

Ljubljančani bodo redni del končali na devetem mestu, Predarlci pa na desetem, medtem ko se Innsbruck in Pustertal še borita za sedmo mesto, ki omogoča izbiro tekmeca (devetega ali desetega) za dodatne boje za končnico.

Ti se bodo začeli že v nedeljo, para pa bosta igrala zgolj na dve zmagi. Ne glede na to, s kom se bo merila Olimpija, bo domačo tekmo gostila v torek, 27. februarja, ob 19.15. Zadnja četrtfinalista bosta znana najpozneje v četrtek.

Olimpija bo za konec rednega dela gostovala v Linzu, ki si je že zagotovil četrtfinale. Zanimivo bo videti še, komu bo pripadla zadnja vstopnica za ligo prvakov.

