Olimpija po hudem boju poražena in brez končnice

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na odločilni tretji tekmi za preboj v četrtfinale na gostovanju v Brunicu pri Pustertalu po hudem boju v podaljšku izgubili s 3:4. Za Ljubljančane je tako sezona v tekmovanju končana, zdaj jih čaka še finale državnega prvenstva proti Jesenicam. Četrtfinale se bo začel v nedeljo, igrali bodo na štiri zmage. Četrtfinalni pari so: Celovec - Pioneers Vorarlberg, Fehervar - Pustertal, Red Bull Salzburg - Linz in Bolzano - Beljak.

Pustertal : HK Olimpija 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) Dvorana Intercable Arena, gledalcev 4200, sodniki: Nikolić, Ofner (glavna), Nothegger, Zgonc.

* Strelci: 0:1 Bičevskis (Pance, Gooch, 6.), 1:1 Catenacci (Atwal, Petan, 12.), 2:1 Mantinger (Stanton, 12.), 2:2 Mahkovec (Leskinen, Dodero, 14.), 3:2 Magovac (Bičevskis, Pance, 26.), 3:3 Frycklund (Catenacci, Mantinger, 43.), 4:3 Schofield (Akeson, 75.).

* Kazenske minute: Pustertal 8, SŽ Olimpija 10.

V ICEHL je razrešena še zadnja neznanka. O zadnjem potniku v četrtfinale lige sta v kvalifikacijski seriji odločala Pustertal in Olimpija, dobili pa so jo hokejisti z Južne Tirolske.

Pustertal je v odločilno tekmo vstopil silovito in v prvih petih minutah Ljubljančane povsem stisnil v njihovo obrambno tretjino, a Lukaša Horaka domačim hokejistom le ni uspelo premagati, zato pa so navijači v dvorani v Brunicu doživeli hladno prvo v šesti minuti tekme, ko je Olimpija izpeljala prvo resnejšo napadalno akcijo in prišla do vodstva. Za 1:0 je zadel Marius Bičevskis, podajalca sta bila Trevor Gooch in Žiga Pance. Domači so spet pritisnili, v 12. minuti pa se jim je agresivnost obrestovala, ko je za izenačenje na 1:1 poskrbel Daniel Catenacci. Le 39 sekund kasneje je sledil nov izbruh navdušenja na tribunah, ko je z imenitnim golom po bliskovitem protinapadu domače v vodstvo popeljal Matthias Mantinger.

V 14. minuti so protinapad izvedli Ljubljančani, pred osamljenim branilcem Pustertala sta se znašla Ville Leskinen in Marcel Mahkovec si izmenjala nekaj podaj, Mahkovec pa je matiral domačega čuvaja mreže Jacoba Wesleyja Smitha. Ta se je takoj zatem izkazal z odlično obrambo po strelu Žige Panceta, pri 2:2 je ostalo do konca prve tretjine. Pustertal je na ljubljanska vrata v prvih 20 minutah tekme sprožil 15 strelov, Olimpija le devet.

V šesti minuti druge tretjine je Olimpija spet prišla do vodstva, ko je Aleksander Magovac matiral domačega vratarja s silovitim strelom z modre linije. Odlično delo je ob golu opravil Žiga Pance, ki je Smithu povsem zakrival pogled, sodniki so sicer nato preverili, če ni slučajno stal v vratarjevem prostoru in po ogledu video posnetka gol tudi priznali. Do spremembe izid kljub nekaj lepim akcijam, več zrelejših priložnosti so si priigrali domači, ni več prišlo, Ljubljančane je z odličnimi obrambami reševal Horak.

V zadnjo tretjino so Ljubljančani vstopili samozavestno, takoj zapretili za povišanje vodstva, a kmalu obžalovali zamujeno priložnost, ko je na drugi strani med ljubljanskimi branilci 'zaslalomiral' Mats Mikael Fryklund in zabil za izenačenje na 3:3. Pustertal je močno pritisnil na vrata Olimpije, ta je bila bolj ali manj stisnjena v svojo tretjino, ko pa je vsake toliko le napadla, pa je bila nevarna, a do spremembe izida do konca rednega dela tekme ni prišlo.

V Brunicu je tako odločal podaljšek, v katerem so bili izrazito boljši domači, ki so delovali precej bolj sveže in z več energije. Ljubljančane so stisnili pred gol Horaka, ki je bil odlično razpoložen in se izkazal z več obrambami. Olimpija je imela dvakrat igralca manj, ob drugi takšni prednosti, ko je na kazenski klopi sedel Leskinen, so hokejisti Pustertala ušli v protinapad, ki ga je v 75. minuti z zmagovitim zadetkom zaključil 36-letni veteran Richard Schofield in domačim priboril četrtfinale. To je bil tudi edini gol na tekmi, ki je bil dosežen z igralcem več na ledu.

Olimpija je tako končala sezono v ligi ICE, čakajo še finale državnega prvenstva proti Jesenicam.

Četrtfinalni pari KAC Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) - Pioneers Vorarlberg (Luka Maver)

Fehervar (Anže Kuralt) - Pustertal

Red Bull Salzburg - Black Wings Linz

Bolzano - VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič)



*igrajo na štiri zmage

Vodilna trojka si je izbrala tekmeca

Že po rednem delu so si četrtfinale zagotovili Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc), Fehervar (Anže Kuralt), Salzburg, Bolzano, Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) in Linz. V torek se je šesterici pridružil Pioneers Vorarlberg (Luka Maver), ki je v boju za četrtfinale z 2:0 v zmagah izločil Innsbruck, danes pa se je v četrtfinale uvrstil še Pustertal. Celovec, ki je redni del končal na prvem mestu, si je kot prvi izbral četrtfinalnega tekmeca, odločil se je za Pioneers Vorarlberg. Foto: www.alesfevzer.com

Po koncu današnje tekme so prvi trije po rednem delu, Celovec, Fehervar in Salzburg, izbrali četrtfinalnega tekmeca. Korošci so se odločili za Pioneers Vorarlberg, madžarska ekipa je izbrala Pustertal, branilec naslova pa Linz. V preostalem četrtfinalnem paru bodo palice prekrižali člani Bolzana in Beljaka.

Četrtfinalna serija se bo začela v nedeljo, igrali bodo na štiri zmage.

Liga ICE, kvalifikacije za četrtfinale, tretja tekma

Četrtek, 29. februar:

