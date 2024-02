"Pustertal je letos vložil ogromno v to ekipo, vem, koliko denarja so vložili, koliko pritiska imajo iz pisarn, da je letos leto, ko morajo nekaj narediti, mi pa nimamo nič za izgubiti, lahko samo veliko pridobimo. Nadejam se, da bomo prikazali še eno takšno predstavo, kot smo jo na drugi tekmi, sem pozitiven in samozavesten. V Brunico ne gremo poskusit zmagati, ampak kar zmagat," je po torkovi zmagi HK SŽ Olimpija s 6:2 nad Pustertalom, s katero so Ljubljančani izsilili odločilno tretjo tekmo, dejal kapetan zmajev Žiga Pavlin.

Hokejisti Olimpije so v torek pred okoli tri tisoč navijači v Tivoliju uspešno preživeli bitko za biti ali ne biti. Po nedeljskem porazu v boju za četrtfinale v Brunicu (0:3) so za podaljšanje sezone nujno potrebovali domačo zmago, kar jim je tudi uspelo. Že uvod proti Južnim Tirolcem je bil silovit, na koncu so jih odpravili s 6:2 in poskrbeli, da bo o zadnjem četrtfinalistu IceHL odločal četrtkov obračun v Italiji. Po zanesljivi zmagi so izpostavili pravi pristop, veliko željo, ekipnega duha, pa tudi večjo učinkovitost ob igralcu več.

"Od začetka smo igrali z drugačno energijo"

"Po prvi tekmi sem bil res razočaran, ker smo videli, da nam je zelo malo zmanjkalo, ampak videlo se je, da se teh tekem ne da dobiti, če ni iskre, bojevitosti, požrtvovalnosti. Tokrat je bilo ključno, kako smo vstopili v tekmo. Od začetka smo igrali z drugačno energijo kot na prvi tekmi. Oni so se tega zavedali, bili so stisnjeni v kot. Potem ko enkrat vidiš, da nimajo odgovora na te tvoje pritiske, na tvoj napad, je toliko lažje igrati. Dobiš samozavest, momentum v igri je na tvoji strani. V vseh pogledih smo bili boljši od njih, kar smo videli na ledu. Lahko samo čestitam svojim soigralcem, res so se borili in rezultat je tukaj," je po zmagi novinarjem zadovoljno dejal kapetan Žiga Pavlin.

Kapetan Žiga Pavlin je bil zelo zadovoljen s torkovo energijo in ekipnim duhom moštva, na katerega stavijo tudi na odločilni tretji tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

"Pritisk na njih, mi lahko le veliko pridobimo"

S soigralci ga nov "večer D" čaka že v četrtek zvečer v Italiji. Zmaga prinaša napredovanje v četrtfinale, poraz konec mednarodne sezone. Pavlin je odločen, da se bo to sezono IceHL v Tivoliju vsaj še dvakrat igral.

"Na to tekmo moramo iti z isto miselnostjo, kot smo vstopili v zadnjo. Bo pa pritisk na njihovi strani. Oni so letos vložili ogromno v to ekipo. Poznam ozadje, vem, koliko denarja so vložili v to ekipo, koliko pritiska imajo iz pisarne, da je letos leto, ko morajo nekaj narediti. Mi pa nimamo nič za izgubiti, lahko samo veliko pridobimo. S to zmago bo Tivoli najmanj dvakrat še poln. Oni imajo zelo ambiciozno ekipo, polno zvenečih imenih, veliko dražjo od nas. Na drugi strani pa smo mi, slovenski fantje in nekaj tujcev, ki res držimo skupaj. Menim, da bo ta ekipni duh odločil. V Brunico ne gremo poskusit zmagati, ampak kar zmagat."

"V končnici je to, kar se je dogajalo prej, hitro pozabljeno" "V končnici je to, kar se je dogajalo prej, hitro pozabljeno. Zdaj je najpomembnejše, da vsak čim bolj poskrbi zase, da se regeneriramo in dobro pripravimo na četrtkovo tekmo." Foto: www.alesfevzer.com

"Občutki so seveda dobri, toda najpomembnejše je, da smo si z zmago podaljšali to serijo in imamo tako še vedno možnost, da se uvrstimo v četrtfinale. Mislim, da smo odigrali zares solidnih 60 minut. Imeli smo pravo energijo, pozna se seveda, da smo igrali v domači dvorani pred domačimi navijači, ki so nas tako lepo podprli. Tiste malenkosti, ki so manjkale v nedeljo, smo danes dodali. Mislim, da smo lahko kar precej samozavestni pred naslednjim obračunom, kljub temu da je vsaka tekma tekma zase. V končnici je to, kar se je dogajalo prej, hitro pozabljeno. Zdaj je najpomembnejše, da vsak čim bolj poskrbi zase, da se regeneriramo in dobro pripravimo na četrtkovo tekmo," je po zmagi dejal igralec tekme Marcel Mahkovec, ki je dvakrat zatresel mrežo tekmecev.

Antti Karhula je bil ponosen na to, kako se je moštvo odzvalo na nedeljski poraz. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

Ponosen, da so se hitro pobrali

"Verjetno smo odigrali najboljšo tretjino v letošnji sezoni. Od prve minute smo imeli veliko energije in hitro sem imel dober občutek. Vsi štirje napadi so delovali. Po odličnih 40 minutah smo zašli v težave na začetku zadnje tretjine. Nekaj minut nismo vedeli, kaj početi na ledu. Pustertal je znižal na 4:2, nato pa se nam je uspelo dovolj hitro zbrati. Najbolj sem ponosen, da smo se hitro pobrali po porazu v nedeljo na prvi tekmi," pa je po tekmi povedal trener Antti Karhula.

Po tekmi izbor četrtfinalnih tekmecev, v nedeljo začetek četrtfinala

Četrtkova tekma se bo začela ob 19.30. Po njej bo trio najbolje uvrščenih četrtfinalistov Celovec, Fehervar in Salzburg izbral četrtfinalnega nasprotnika. Končnica se bo začela v nedeljo, v seriji bodo igrali na štiri zmage.