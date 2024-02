Olimpija v neugodnem položaju: za nadaljevanje sezone v torek nujno potrebuje zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija so kvalifikacijsko bitko za četrtfinale proti Pustertalu začeli z gostujočim porazom z 0:3. Domači vratar Jacob Smith je zaustavil vseh 35 poskusov Ljubljančanov. Druga tekma bo v torek ob 19.15 v Tivoliju. Da za zmaje ne bi bila zadnja v sezoni v tem tekmovanju, nujno potrebujejo zmago. Če bodo izenačili, bo odločilni tretji obračun v četrtek na Južnem Tirolskem. V drugem paru si nasproti stojita Innsbruck in Pioneers Vorarlberg, na uvodni tekmi v Innsbrucku so s 6:3 zmagali gostje. V četrtfinale napreduje moštvo, ki prvo zmaga dvakrat.

Pustertal : HK Olimpija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) /1:0/ Dvorana Intercable Arena, gledalcev: 2.317, sodniki: Hronsky, Smetana (glavna), Durmis, Konc

Strelci: 1:0 Catenacci (Petan, 7.), 2:0 Stanton (Mantinger, 34.), 3:0 Catenacci (Hannoun, 45.)

Kazenske minute: Pustertal 10, SŽ Olimpija 8



// razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

Po petkovem koncu rednega dela IceHL se je prvih šest moštev Celovec, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Beljak in Linz že uvrstilo v četrtfinale, tista na mestih med sedem in deset (Innsbruck, Pustertal, Olimpija, Vorarlberg) pa so danes začela kvalifikacije za četrtfinale.

Innsbruck je kot sedma ekipa lahko sam izbral tekmeca v boju za četrtfinale. Tirolci so se odločili za ekipo Pioneers Vorarlberg, a vsaj na prvi tekmi se jim izbor ni obrestoval. Vorarlberg, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver, je zmagal s 6:3.

Ljubljančanom je tako ostal osmi Pustertal, ki je na prvi tekmi unovčil prednost domačega igrišča, zmagal s 3:0 in si priigral zaključni plošček za četrtfinale. Gostitelji so povedli v sedmi minuti, ko je zadel v Kanadi rojeni Daniel Catenacci po podaji italijanskega reprezentanta Alexa Petana sekundo pred tem, ko bi se na led vrnil izključeni Trevor Gooch. Z 1:0 se je tudi končala uvodna tretjina, v kateri so domači sprožili tri strele več od gostov (11:8), a slednjim enkrat tudi številčne prednosti ni uspelo izkoristiti.

Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

V drugi tretjini so ljubljanski hokejisti po nevarnejšem začetku gostiteljev ne le vzpostavili ravnotežje v napadu, ampak sprožili pet strelov več. Izid je ostal nespremenjen tudi po eni izključitvi na vsaki strani.

Olimpija je imela nato tretjo priložnost z igralcem več na ledu, a je ni znala izkoristiti. Še več, gostitelji so zadeli ob igralcu manj, ko je Lukaša Horaka (32 obramb) premagal Ryan Stanton. Slabi dve minuti pred koncem drugega dela je bil drugič zaporedoma v dobrih treh minutah na klopi za kaznovane Dean Zachary, a tudi te priložnosti Ljubljančani niso kaznovali.

Sedmi strel na gol v zgolj dobrih štirih minutah zadnjega dela so domači pretvorili v vodstvo s 3:0. Spet je bil ob igralcu več - na kazenski klopi je bil Bine Mašič - uspešen Catenacci po asistenci Petana. Ljubljančani so do konca tretjine izenačili razmerje v strelih v tem delu na 12:12, iskali gol, ki bi vrnil nekaj upanja, a jim čuvaja mreže domačih Jacoba Smitha ni uspelo premagati. Kanadski vratar je na koncu zaustavil vseh 37 strelov Olimpije.

Jacob Smith se ni pustil premagati, zaustavil je vseh 37 strelov Olimpije. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Trio si bo izbral četrtfinalnega tekmeca

Po končanih kvalifikacijah bodo prva tri moštva rednega dela (Celovec, Fehervar, Salzburg) lahko izbirala tekmece v četrtfinalu, četrti Bolzano pa bo dobil tistega, ki bo ostal. Prve četrtfinalne tekme bodo na vrsti naslednjo nedeljo.

Liga ICE, kvalifikacije za četrtfinale, prvi tekmi

Nedelja, 25. februar:

