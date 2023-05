Slovenska hokejska reprezentanca reprezentanca je na peti tekmi svetovnega prvenstva proti gostiteljici Latviji, ki se pred domačimi gledalci bori za četrtfinale, prikazala izjemno borben obraz.

Želja po zmagi in prvih točkah je bila vidna skozi vse srečanje, ob koncu katerega so izbranci Matjaža Kopitarja prevladovali. V zadnji tretjini so namreč iskali gol za izenačenje na 3:3, pritiskali proti vratom Artursa Silovsa, a ta se ni več pustil premagati. Latvijci so tako vpisali tretjo zmago, Slovenci pa še peti poraz, po katerem ostajajo prikovani na dno lestvice skupine v Rigi.

"Taki porazi so zagotovo najtežji, sploh ker si povsem v igri, ker si v zadnji tretjini precej boljši nasprotnik, pa nekako ne gre notri, ampak naprej moramo iti z dvignjeno glavo," pravi kapetan Jan Urbas. Foto: Guliverimage

"Z dvignjeno glavo naprej"

"Taki porazi so zagotovo najtežji, sploh ker si povsem v igri, ker si v zadnji tretjini precej boljši nasprotnik, pa nekako ne gre notri, se plošček ne odbije, kot bi se moral, tako da je poraz boleč, ampak naprej moramo iti z dvignjeno glavo. Za nami sta dve težki tekmi, na katerih smo pokazali zelo dober karakter. Včeraj nam je v zadnji tretjini zmanjkalo, zdaj tudi, a še malo manj, tako da moramo gledati pozitivno naprej. Imamo še dve tekmi, iz njiju moramo izvleči največ, kar se da. Naš karakter je pri tem najbolj pomemben, ker mi tekme individualno ne bomo zmagali, zmagati moramo kot ekipa. Pokazati se moramo kot ekipa, kar smo zdaj v skoraj vseh tekmah pokazali," je po porazu z Latvijo v izjavi za nacionalno televizijo dejal kapetan slovenske izbrane vrste Jan Urbas.

"Hvalevredno je, da so fantje po tako težki včerajšnji tekmi danes tako odigrali, toliko predrsali, se tako borili. To je pa res vzpodbudno, pohvalno," je varovance pohvalil selektor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Danes bi si zaslužili srečo, a je nismo imeli"

"Bili smo zelo blizu. Zaslužili smo si vsaj nedoločen rezultat in podaljšek, a tako pač v športu je. Hvalevredno je to, da so fantje po tako težki včerajšnji tekmi danes tako odigrali, toliko predrsali, se tako borili. To je pa res vzpodbudno, pohvalno," je za RTV Slovenija varovance pohvalil selektor Kopitar.

Tudi sam se nadeja, da bo Slovence na preostalih dveh tekmah poljubila sreča. "Ne vem, zakaj, a menim, da se bo plošček, ko bomo to najbolj potrebovali, odbil, kot se mora, da bomo imeli nekaj sreče. V zadnji tretjini smo danes vseskozi napadali, imeli priložnosti, a vseskozi je bilo za pol koraka prekratko ali pa se je plošček malo drugam odbil. Res je, da si moraš srečo zaslužiti, danes bi si jo, a je nismo imeli."

Slovenci bodo imeli v soboto prost dan, brez treninga, v nedeljo ob 15.20 sledi tekma s Slovaško, v ponedeljek ob 19.20 pa še zadnji obračun s Kazahstanom, za katerega v slovenskem taboru upa, da bo še odločal o obstanku. Foto: Guliverimage

Prosta sobota, nato odločilna dneva

Kopitar bo reprezentantom dal povsem prosto soboto, saj so si to zaslužili, v nedeljo ob 15.20 Slovence čaka predzadnja tekma prvenstva proti Slovakom, v nedeljo ob 19.20, ko bodo sploh prvič igrali v najbolj mikavnem večernem terminu, pa jim bo nasproti stal Kazahstan.

Slovenski tabor upa, da bo zadnji obračun še odločal o obstanku med elito, za katerega se je treba izogniti zadnjemu mestu. Slovenci so trenutno pri nič točkah, Kazahstan ima dve, pred njim pa so še tri tekme.