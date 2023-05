Borbeni Slovenci napadali, a bili prekratki

Svetovno prvenstvo Petek, 19. maj

Latvija : Slovenija 3:2 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 Ri. Bukarts (Dzerins, Dzierkals, 12.), 1:1 Kuralt (Tičar, Magovac, 28.), 2:1 Daugavins (Balinskis, 32., PP1), 3:1 Ro. Bukarts (Dzerins, 38.), 3:2 Verlič (Urbas, 40.)



Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Crnović, Sabolič, Tičar, Kuralt; Podlipnik, Mašič, Ograjenšek, Simšič, Drozg; Tomaževič, Štebih, Pance, Čimžar, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Latvije: Silovs, Gudlevskis; Zile, Balinskis, Balcers, Abols, Daugavins; Jaks, Mamcics, Ru. Bukarts, Batna, Dzierkals; Freibergs, Cukste, Andersons, Locmelis, Kenins; Cibulskis, Krastenbergs, Ri. Bukarts, Dzerins, Indrasis. Selektor: Harijs Vitolins.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 8. dan Petek, 19. maj Lestvici*: *prve štiri reprezentance iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja izpade v razred nižje

Štiri tekme, štirje porazi slovenske hokejske reprezentance, ki se na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Rigi bori za obstanek med reprezentančno hokejsko smetano. Slovenci so bili v četrtek dve tretjini srečanja v igri za zgodovinsko zmago, vodili so z 2:0, a nato v zadnji tretjini favoriziranim tekmecem dopustili preobrat in zmago s 6:2.

Slovenci po porazih s Švico, Kanado, Norveško in Češko v svoji skupini ostajajo edina reprezentanca z nič točkami. Tekem v boju za izognitev zadnjemu mestu je iz dneva v dan manj. Varovanci Matjaža Kopitarja časa za obžalovanje bolečega četrtkovega poraza niso imeli veliko, manj kot 24 ur po tem se že merijo z gostitelji Latvijci.

Latvija je prvenstvo odprla z visokim porazom proti Kanadi (0:6), nato tesno izgubila s Slovaki, na srečo domačih privržencev pa nadaljevala bolje, v podaljšku je premagala Češko, nato pa še tesno Norveško. Hokejisti z Baltika so tako še naprej v igri za četrtfinale.

Med slovenskima vratnicama stoji Gašper Krošelj, njegova menjava je Luka Gračnar, med gledalci so Kristjan Čepon, Miha Zajc in Žan Us. Selektor Matjaž Kopitar je v drugi napad k Roku Tičarju in Robertu Saboliču vrnil Anžeta Kuralta, v tretjem napadu so znova skupaj Ken Ograjenšek, Nik Simšič in Jan Drozg, branilca pa Matic Podlipnik in Bine Mašič.

Latvijci so nevarneje začeli tekmo, imeli posest ploščka in terensko premoč, tudi na račun slovenske kazni, a resnejših priložnosti si vse do 12. minute niso ustvarili. Takrat pa slaba slovenska menjava, Andris Dzerins je ušel po levi in igro prenesel na desno, kjer je bil na strel pripravljen Rihards Bukarts, ki je premagal Krošlja. Slovenci so imeli v 16. minuti igralca več, a jim Artursa Silovsa ni uspelo premagati. Prva tretjina se je končala s tesnim vodstvom domačinov. Slovenci so imeli v začetku druge tretjine dva zaporedna power-playa, a igre z igralcem več niso znali izkoristiti. So pa lepo akcijo Slovenci izpeljali v 28. minuti, ko sta se v obrambni slovenski tretjini zaletela in padla latvijska hokejista, do ploščka je prišel Aleksandar Magovac, podal do Tičarja, ki je s Kuraltom odhitel v napad dva na ena, podal na levo do Kuralta, ta pa zadel za izenačenje. Latvijcem se je nato ponudila igra z igralcem več, ki so jo izkoristili, kapetan Kaspars Daugavins je s strelom z vrha krogov matiral slovenskega vratarja. V 38. minuti so gostitelji še zvišali, za 3:1 je zadel še drugo brat Bukarts Roberts. Ko je že kazalo, da bi Latvijci pred drugim odmorom lahko vodili za +2, je Jan Urbas poslal plošček proti Silovsu, Miha Verlič pa pred vrati spremenil njegovo smer in znižal na 3:2.

Latvijci so v zadnji tretjini hitro zadeli, a je slovenski tabor zahteval ogled videoposnetka, sodniki po ogledu tega zaradi oviranja vratarja niso priznali. Slovenci so napadali, vršili pritisk, iskali gol izenačenja, a jim Silovsa ni uspelo več premagati, tako da so tesno izgubili.

Po prosti soboti odločilna dneva

Slovenci bodo imeli po današnjem dvoboju v soboto tekmovanja prost dan, nato pa sledita zadnji tekmi. V nedeljo ob 15.20 se bodo pomerili s Slovaško, v ponedeljek ob 19.20 pa s Kazahstanom. Za to tekmo Slovenci upajo, da bi na koncu odločala v boju za obstanek, predzadnji Kazahstanci imajo namreč na računu dve točki več od risov.

Branilci naslova proti Madžarom

V Tampereju se bodo na prvi tekmi dneva neprepričljivi branilci naslova Finci pomerili z Madžari, zvečer si bodo Avstrijci nasproti stali z Nemci, Kazahstanci pa s Slovaki. Finci na tekmi proti Madžarom veljajo za velike favorite. Foto: Guliverimage

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.