Slovenci proti gostiteljem niso bili nagrajeni s prvo točko

Slovenci so proti gostiteljem lovili prvo točko ali zmago na SP. Po težki tekmi s Češko dan prej so bili povsem enakovredni in v zadnji tretjini boljši, nazadnje pa spet ostali prekratki za gol in tako še naprej ostajajo zadnja ekipa na SP, ki še nima točke.

V uvodni tretjini je imel lepo priložnost Žiga Pance, ko je imela Slovenija igralca manj, a je ušel v protinapad, vratar Arturs Šilovs pa je njegov poskus ubranil. Latvija je nato povedla v 12. minuti, ko so gostitelji izkoristili hitro akcijo in podajo do osamljenega Rihardsa Bukartsa.

Ob koncu prvega dela so imeli Slovenci prvi "power play", a ga niso izkoristili. V tem elementu igre so imeli nato izbranci Matjaža Kopitarja še dve priložnosti na začetku drugega dela. Latvija si je namreč prislužila dve zaporedni izključitvi. Čeprav sta imela najprej Robert Sabolič in nato še Rok Tičar lepi priložnosti, pa se izid v teh štirih minutah ni spremenil.

A Slovenija je nato le prišla do gola. Slovenci so izkoristili nezbranost Latvijcev, ko sta se v slovenski tretjini dva soigralca zaletela, ukradli plošček, natančno podajo Tičarja na levo stran pa je Anže Kuralt spremenil v neubranljiv strel in izenačenje.

Anže Kuralt je v drugi tretjini izenačil. Foto: Guliverimage

Toda veselje pri Sloveniji ni trajalo dolgo. V razgibani in akcij polni drugi tretjini so spet pritisnili domači, ob izključitvi Tičarja pa so igralca več na ledu izkoristili in z natančnim strelom pod prečko vrat Gašperja Krošlja spet povedli. Nato so imeli Slovenci nekaj sreče, ko je Janis Jaks stresel prečko, so pa Latvijci v 32. minuti izkoristili slabše posredovanje Krošlja, ki je po strelu do daleč dobil zadetek med nogama.

Ko je že kazalo, da bodo šli na odmor z -2, pa je Verlič pred vrati spretno podstavil palico po strelu Jana Urbasa in le 12 sekund pred sireno poskrbel za 2:3.

Latvijci se veselijo tretje zmage. Foto: Guliverimage

V zadnji tretjini so se sprva so se domači razveselili četrtega gola, toda v slovenskem taboru so zahtevali ogled posnetka, ki je potrdil, da je eden od domačih oviral Krošlja, tako da zadetek ni obveljal. Od tedaj je na ledu prevladovala Slovenija (v zadnji tretjini razmerje strelov 13-8, skupno na tekmi 28-27).

Vendar so zrele priložnosti Panceta, Jana Drozga in Nika Simšiča ostale neizkoriščene. V zadnji minuti so Slovenci poskušali še brez vratarja, toda po prekršku Saboliča niso imeli več prednosti, Latvija pa je zadnje pol minute zdržala in se veselila pomembne zmage v boju za četrtfinale.

Po današnji tekmi Slovenijo v predtekmovalni skupini B čakata še dva obračuna. V nedeljo bo tekmec Slovaška, v ponedeljek pa Kazahstan.