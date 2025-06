Bolečina v palcu na roki – najpogostejši vzroki težav

Palec na roki ima nezamenljivo vlogo pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, saj nam omogoča prijemanje različnih predmetov in natančno rokovanje z njimi. Zaradi pomembne funkcionalne vloge lahko bolečina v palcu na roki močno vpliva na vaš vsakdan.

Bolečina v palcu na roki je pogosta težava, ki prizadene ljudi različnih starosti. Izvira lahko iz prekomernih obremenitev, travmatskih poškodb ali degenerativnih sprememb sklepa ter okoliških mehkih tkiv. Medtem ko bolečina v številnih primerih izzveni sama od sebe, se vse pogosteje pojavljajo tudi kronična bolečinska stanja, ki negativno vplivajo na kakovost življenja.

Ne glede na to, ali trpite za topo bolečino ali pekočim nelagodjem, stalne bolečine v palcu ne smete zanemarjati. Dolgotrajna bolečina je pogosto znak resnejše težave. Zgodnje prepoznavanje simptomov in obravnavanje osnovnega vzroka težav so ključni za uspešno zdravljenje in dolgoročno olajšanje težav.

Pogosti vzroki za bolečine v palcu na roki

Foto: Medicofit

Na pojav bolečine v palcu lahko vplivajo številna mišično-skeletna stanja. Večini teh stanj so skupna ponavljajoča gibanja ter postopna obraba tako mehkotkivnih kot tudi sklepnih struktur. Razumevanje vzrokov za pojav bolečin je prvi korak k uspešnemu zdravljenju.

De Quervainov tenosinovitis

Vnetje tetiv in sinovialne ovojnice na palčevi strani zapestja pogosto prizadene ženske v poporodnem obdobju, fizične delavce in tudi druge, ki so pri svojem delu odvisno od funkcije rok, zapestja in prstov.

Med značilne simptome spadajo bolečina v palcu, ki se poslabša pri prijemanju ali dvigovanju predmetov, otekanje in povečana občutljivost na dotik v predelu zapestja – tik pod palcem.

De Quervainov tenosinovitis se vse pogosteje pojavlja zaradi prekomerne uporabe pametnih telefonov. Znanstvene študije nakazujejo vse večjo prevalenco stanja med mladimi.

Osteoartritis palca

Degenerativna sklepna bolezen predstavlja drugi vzrok za pojav bolečin v palcu. Najpogosteje prizadene t. i. bazo ali CMC sklep palca. Kljub temu da so ženske bolj dovzetne za razvoj te bolezni, je zelo pogosta tudi pri moških. Običajno se pojavi po 50. letu starosti.

Globoka in lokalizirana bolečina, okorelost, otekanje in nelagodje ob gibanju so najpogostejši simptomi osteoartritisa . Prav tako lahko negativno vpliva na moč stiska dlani ter na druge funkcionalne aktivnosti.

Smučarski palec

Poškodba ulnarnega kolateralnega ligamenta palca , ki se pogosto imenuje kar smučarski palec, je posledica prekomernega raztega omenjenega ligamenta. Kot nakazuje že samo ime, se poškodba velikokrat pripeti v primeru padca ob smučanju.

Do poškodbe pride zaradi prekomernega upogiba palca v stran ali nazaj. Tipični simptomi so bolečina na notranji strani sklepa palca, zmanjšana moč oprijema, občutek nestabilnosti v sklepu ter težave pri gibanju palca.

Sindrom karpalnega kanala

Kljub temu da se simptomi sindroma karpalnega kanala večinom izražajo na področju zapestja, lahko stanje močno prizadene tudi funkcijo palca. Sindrom karpalnega kanala je posledica pritiska na mediani živec v zapestju.

Osebe, ki trpijo za simptomi sindroma karpalnega kanala , pogosto poročajo o mravljinčenju, otrplosti in bolečini v palcu, kazalcu, sredincu in polovici prstanca. Stanje se praviloma poslabša v nočnem času in med izvajanjem aktivnosti, ki vključujejo ponavljajoče se gibe zapestja.

Na pojav sindroma karpalnega kanala lahko med drugim vplivajo tudi hormonske spremembe v času nosečnosti.

Revmatoidni artritis

Avtoimuna bolezen, ki povzroča kronično vnetje v sklepih, pogosto prizadene majhne sklepe rok, vključno s palcem. Za revmatoidni artritis je značilno, da simetrično prizadene obe dlani oziroma prste rok. Zgodnji znaki bolezni so bolečina, otekanje, povišana lokalna temperatura in jutranja okorelost.

Čez čas lahko pride tudi do razvoja strukturnih deformacij, še posebej, če se stanje ne obravnava pravočasno. Bolečina v palcu zaradi revmatoidnega artritisa lahko negativno vpliva na pomembne gibe, ki jih izvajamo pri oblačenju in pisanju.

Sprožilni prst

Bolečina v palcu in še posebej občutek zatikanja pri premikanju, ko se prst iztegne, sta značilna simptoma t. i. sprožilnega prsta . Gre za stanje, pri katerem se tetive, ki upogibajo sklepe prsta, vnamejo in otečejo. To povzroči zatikanje ali zaklepanje prsta v upognjenem položaju.

Stanje pogosto prizadene pisarniške delavce in osebe, ki veliko obremenjujejo dlani, zapestja in prste, saj je najpogostejši vzrok za nastanek prekomerna obremenitev s ponavljajočimi se gibi.

Bolečine v palcu je možno uspešno zdraviti s fizioterapijo

Foto: Medicofit

Konzervativno zdravljenje se v večini primerov bolečin v palcu izkaže za zelo uspešno. Fizioterapija predstavlja temeljni ukrep konzervativnega pristopa . Ne glede na to, ali vaše bolečine izvirajo iz vnetja tetive, degenerativnih sprememb sklepa ali poškodbe ligamenta, lahko individualno prilagojen in celosten fizioterapevtski pristop omogoči odpravo nelagodja ter bolečin, izboljša funkcijo palca in prepreči ponovitev težav.

Uspešno fizioterapevtsko zdravljenje se prične s temeljito oceno prizadetega področja. S tem se lahko določi osnovni vzrok bolečin v palcu. Pri težavah s palcem na roki je natančna diagnoza še kako pomembna, saj se simptomi različnih stanj med seboj prepletajo.

Ko vam specialist določi natančno diagnozo, je smiselno pričeti z zdravljenjem, kar se da hitro. Zgodnje zdravljenje omogoča hitrejšo odpravo bolečin in uspešnejšo povrnitev funkcionalnosti. Za obravnavanje akutnih simptomov se primarno uporabljajo instrumentalni postopki regeneracije tkiv v kombinaciji s specifičnimi manualnimi tehnikami. Omenjeni postopki se v nadaljevanju uspešno dopolnjujejo s primerno vadbeno terapijo, ki omogoča dolgoročno vzdrževanje stanja brez bolečin.

Specialistična fizioterapija je prava odločitev

Foto: Medicofit

Fizioterapija, ki je prilagojena specifičnim težavam posameznika, daje najuspešnejše rezultate. Celostni pristop k zdravljenju, ki se ga poslužujejo strokovnjaki klinike Medicofit , je temelj uspešne rehabilitacije. Specialist fizioterapevt s področja težav z zapestjem, dlanjo in prsti pripravi najprimernejši načrt zdravljenja za vaše težave.

Za zdravljenje bolečin, izboljšane regeneracijske sposobnosti poškodovanega področja in odpravo drugih simptomov se uporabljajo najsodobnejše instrumentalne terapije , vključujoč Summus lasersko terapijo, TECAR Wintecare terapijo, EMS Dolorclast radialne in fokusne udarne valove ter PERISO diamagnetoterapijo. Napredne tehnologije zdravljenja omogočajo hitro in učinkovito odpravo simptomov.

Po potrebi vam specialist lahko svetuje tudi uporabo opornice, ki ob primerni uporabi dodatno pripomore k uspešnemu poteku zdravljenja. Smiselna je tudi ergonomska prilagoditev delovnega okolja.

Temelj fizioterapevtske obravnave je nedvomno posamezniku prilagojena vadbena terapija. Ta vključuje tako osnovne terapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti in mišične moči kot tudi napredne vaje za krepitev ključnih mišičnih skupin. Dodatno se uporabljajo še proprioceptivne vaje za izboljšanje mišične kontrole. Poleg omenjenega se kineziološki oddelek klinike Medicofit osredotoča še na izboljšanje sklepne stabilnosti.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v palcu Kliniko Medicofit je zaradi enomesečnih bolečin v zapestju in palcu desne roke obiskala 32-letna Jana, ki je imela porod pred štirimi meseci. Težave je imela tudi z rahlim otekanjem na palčevi strani zapestja, oprijemanjem predmetov in dvigovanjem hčerke. Med kliničnim pregledom je gospa opisala ostro bolečino na področju baze palca desne roke, ki je sevala proti podlakti. Izvedeni so bili specifični ortopedski testi, ki so, upoštevajoč tudi anamnezo, nakazali na težave z de Quervainovim tenosinovitisom. Opazna je bila tudi delno omejena gibljivost v smeri ekstenzije. Specialist je predlagal celostno fizioterapevtsko zdravljenje v trajanju desetih tednov. Uvodni poudarek je bil na zmanjšanju vnetja in odpravi bolečine. Že med prvo obravnavo je bila svetovana tudi prilagoditev aktivnosti. Za obravnavanje akutnih simptomov se je uporabljala Sumus laserska terapija v kombinaciji s TECAR terapijo. Poškodovano področje se je obravnavalo tudi s specialnimi manualnimi tehnikami. V nadaljevanju zdravljenja je bil glavni poudarek na izboljšanju obremenilne kapacitete mehkih tkiv, kar smo uspešno dosegli s progresivno terapevtsko vadbo. Gospa Jana je zelo hitro osvojila osnovne vaje, kar je omogočilo hitrejši potek zdravljenja. Ob koncu zdravljenja je bil viden napredek v mišični moči, stabilnosti sklepa in tudi gibljivosti. Gospa je poročala o popolni odsotnosti bolečine tako v mirovanju kot tudi ob obremenitvi.

Foto: Medicofit

Ukrepajte preventivno ter preprečite ponovitev težav

Za vzdrževanje primernega funkcionalnega stanja po poškodbi palca je smiselno ukrepati preventivno. Dolgoročno vzdrževanje porehabilitacijskega stanja, ki vam ga z individualno prilagojenim programom omogočajo v kliniki Medicofit, je pomembno za preprečevanje ponovitev pojava bolečin in funkcionalnih omejitev.

Bolečina v palcu, ki je pogosto zanemarjena, lahko hitro postane močna ovira v vašem življenju. Ne glede na to, kakšen je osnovni vzrok bolečin, lahko pravočasno ukrepanje prepreči kronične težave. Individualiziran načrt zdravljenja, ki vključuje fizioterapevtsko obravnavo, daje odlične dolgoročne rezultate.

Če se soočate z občasnimi ali stalnimi bolečinami v palcu, vam svetujemo, da se obrnete na specialista. Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje.