19. dm tek za ženske: praznovanje edinstvenosti, rekordna udeležba in družbena odgovornost

V ljubljanskem Tivoliju se je v soboto, 31. maja, zbralo rekordno število udeleženk in udeležencev na 19. dm teku za ženske – skupaj skoraj 11 tisoč, kar pomeni najvišjo udeležbo doslej. Prijave so bile razprodane že tedne pred dogodkom, kar potrjuje, da je dm tek za ženske postal eden najbolj prepoznavnih dogodkov za ženske v Sloveniji. Pod okriljem nove komunikacijske platforme #povsemjaz je dan minil v duhu gibanja, povezovanja in praznovanja edinstvenosti.

Več kot 8.500 tekačic se je pomerilo na razdaljah pet in deset kilometrov, tri tisoč najmlajših – v starosti od dveh do 12 let – pa je sodelovalo v otroškem Oskarjevem teku. Spremljevalni program je navdušil z zabavnimi aktivnostmi, izobraževalnimi vsebinami in energičnimi nastopi – vrhunec dneva je bil koncert skupine Kingston.

"S #povsemjaz želimo ženskam sporočiti, da je njihova edinstvenost njihova moč. Ponosni smo, da je dm tek za ženske postal dogodek, ki ne spodbuja le gibanja, ampak tudi opolnomočenje, dobrodelnost in iskreno povezanost. Vsaka prijavljena tekačica je tudi letos prispevala k trajni in konkretni podpori ženskam, ki se soočajo z izzivi, o katerih je treba govoriti," je ob koncu dogodka dejal Kristjan Jerončič, predstavnik marketinga dm Slovenija.

Vsaka prijava šteje – tudi letos v znamenju podpore ženskam v občutljivih okoliščinah

Dogodek je tudi letos nosil močno družbeno odgovorno noto. Za vsako prijavljeno udeleženko je dm Slovenija paket higienskih vložkov Jessa doniral organizaciji Anina zvezdica, ki jih bo razdelila ženskam v finančni stiski.

"Vesela sem, da se je dm Slovenija ponovno odločil za sodelovanje z Anino zvezdico. O menstrualni revščini se mora ves čas in na glas govoriti. Ženske, s katerimi smo v stalnem stiku, pogosto pozabijo nase in jim zmanjka denarja za osnovne higienske pripomočke. Donacija dm Slovenija pomeni trajno pomoč, ki presega enkratno gesto. Zato iskrena hvala vsem tekačicam in dm Slovenija, ker odpirajo to pomembno temo in pomagajo po najboljših močeh," je povedala Ana Lukner, ustanoviteljica Anine zvezdice.

Srečnica se je odpeljala z BMX X1 hybrid

Med letošnjimi novostmi je bila tudi izjemna nagradna igra – enoletna uporaba avtomobila BMW, ki jo je podarilo podjetje AVTO AKTIV Kranj.

Tek, ki presega okvire športa

dm tek za ženske tudi letos ni bil le športni dogodek, ampak praznik skupnosti, gibanja in podpore. Nova platforma #povsemjaz je dala dogodku še dodaten pomen – opomnik, da si vsaka ženska zasluži sprejetost, skrb zase in prostor za svojo edinstvenost.

Edinstveno je tudi prizorišče dogodka, Tivoli, ki velja za enega najlepših krajinskih parkov v Ljubljani ter je idealna kulisa za rekreativne prireditve, kot je dm tek za ženske. dm Slovenija se zahvaljuje Mestni občini Ljubljana, da je omogočila izvedbo dogodka na tej izjemni lokaciji, saj verjame, da naravno okolje spodbuja gibanje, sprostitev in povezanost z naravo. Kot organizator dogodka se dm Slovenija zaveda pomena varovanja občutljivega parkovnega prostora, zato vse aktivnosti skrbno načrtuje in skupaj z vsemi tekačicami ter obiskovalci ohranja Tivoli čist, dostopen in prijeten za vse obiskovalce.

dm Slovenija se iskreno zahvaljuje vsem udeleženkam, prostovoljcem, sponzorjem in partnerjem, ki so s svojo podporo in pozitivno energijo pripomogli k uspešni izvedbi dogodka, ki že skoraj dve desetletji premika meje – ne le v športu, temveč tudi v družbeni odgovornosti. dm tek za ženske dokazuje, da šport lahko preseže rekreacijo – postane lahko gibanje za sprejetost, zdravje in družbeno solidarnost.

Dodatne zanimivosti 19. dm teka za ženske:

Dekliščina v tekaškem duhu na 19. dm teku za ženske

Na letošnjem dm teku za ženske se je med tisočimi nasmejanimi obrazi znašla tudi ena prav posebna skupina – prijateljice so bodočo nevesto presenetile in jo kot del dekliščine prijavile na dogodek. V športnem duhu in s pravo mero zabave so se skupaj podale na tekaško preizkušnjo, organizatorji pa so s toplim sprejemom in dodatno pozornostjo poskrbeli, da se je prav celotna ekipa dekliščine počutila izjemno – ne le bodoča nevesta. Dogodek, ki povezuje in navdihuje, je tako postal nepozaben del poročnih priprav.

Vsako leto se teka udeleži več slovenskih vplivnic

dm tek za ženske je priljubljen tudi med slovenskimi vplivnicami, v cilju smo ujeli Ines Pusovnik (@svojasrecka, ki ustvarja enostavne in uravnotežene recepte), Nastjo Podvratnik (@nastjapodvratnik, ritmična gimnastičarka, ki ozavešča o anoreksiji) ter Aljo in Billie (@chicasinmexxico, gurujki popolnih mejkapov).

Alja & Billie sta povedali, da jima je tek všeč, ker je po eni strani enostaven šport, zgolj natakneš športno obutev in greš, po drugi strani pa predstavlja veliko motivacijo, saj si z njim dokažeš, da nekaj zmoreš.

Ines Pusovnik nam je zaupala, da pred tekom svoje telo najraje podpre s hidratno bogatim obrokom ali prigrizkom. Po teku pa si pripravi uravnotežen obrok z dovolj beljakovinami in ogljikovimi hidrati.

Nastja Podvratnik pa je dodala, da med tekom najraje postavi mobilni telefon nekam daleč in se pretvarja, da ni še ena vplivnica. Letošnji tek je tekla zase in za vsa dekleta, ki se soočajo z anoreksijo in se še ne zmorejo pogledati v ogledalo.

