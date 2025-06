Učitelji zaskrbljeni: šolskega pohoda se ni udeležilo kar 28 učencev. "Kam gremo kot družba?"

Šolskega pohoda ob koncu šole, ki so ga za učence od 7. do 9. razreda v sredo organizirali na Osnovni šoli Rovte, se ni udeležilo kar 28 učencev, med njimi 12 od 25 devetošolcev. Učitelji ob tem izražajo zaskrbljenost in se sprašujejo, "kakšno sporočilo starši posredujejo svojemu otroku, če mu brez razloga odobrijo odsotnost na dnevu dejavnosti, kam gremo kot družba, če za svoje otroke izbiramo udobje namesto izzivov, domači kavč namesto gore in telefon namesto osebnih stikov?"

Na Osnovni šoli Rovte nad Logatcem so tudi letos tako kot vsako leto ob koncu šolskega leta za učence od 7. do 9. razreda organizirali šolski pohod, tokrat na Češko kočo. Kot so navedli v pismu, ki so ga posredovali staršem in smo ga zasledili v eni od objav na omrežju Facebook, gre za premišljeno izbrano aktivnost, ki jo je glede na zahtevnost in primernost za starostno skupino, poleg učiteljice športa pozitivno ocenil tudi gorski vodnik, gorski reševalec in profesor za šport na Fakulteti za šport.

Dodali so, da je bil pohod vsebinsko in vzgojno zasnovan z namenom krepitve telesne kondicije, spodbujanja vztrajnosti, odgovornosti ter nenazadnje tudi socialnih vezi med učenci zunaj učilnice.

Manjkalo kar 28 učencev

Nad udeležbo so bili neprijetno presenečeni in zaskrbljeni, saj se pohoda skupno ni udeležilo kar 28 učencev, med njimi 12 od 25 devetošolcev. "Sprašujemo se, kakšno sporočilo starši posredujejo svojemu otroku, če mu odobrijo odsotnost na dnevu dejavnosti. S tem ko otroku dovolimo ostati doma brez tehtnega in/ali opravičljivega razloga, ga spodbujamo k iskanju bližnjic in izogibanju izzivom," so opozorili, starše pa pozvali, naj se vprašajo, ali s tem otroku delajo uslugo ali pa morda ravno nasprotno.

Kam gremo, če za otroke izbiramo udobje namesto izzivov?

"Vzgojni proces je skupna naloga šole in staršev. V šoli se trudimo učencem ponuditi izkušnje, ki jih ne morejo dobiti v učilnici. Ko jih odrasli od teh izkušenj odvračamo, nehote rušimo mostove, ki jih skupaj gradimo," so še zapisali.

Ob koncu pisma so starše pozvali k razmisleku: "Kam kot družba gremo, če za svoje otroke izbiramo udobje namesto izzivov, domači kavč namesto gore in telefon namesto osebnih stikov?"