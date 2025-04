So učenci na eni od slovenskih šol zastrupili učiteljico?

Na eni do slovenskih šol se je po poročanju Dnevnika učiteljica zastrupila z neznano snovjo. Snov je bila v steklenici vode, ki jo je imela učiteljica v učilnici na mizi. Ko je vodo popila, je morala poiskati zdravniško pomoč, zaradi težav pa je bila nekaj dni odsotna od pouka.

Zakaj in kdo je učiteljici, ki je po pripovedovanju precej priljubljena, podtaknil neznano snov v njeno steklenico z vodo, šoli tudi po razgovorih z učenci ni uspelo ugotoviti, primer pa preiskuje tudi policija, še navaja Dnevnik.

Učiteljica nima več zdravstvenih posledic, a je izrazila stisko

Policija je za omenjeni časnik sporočila, da se je lažje poškodovala ena od zaposlenih, potem ko naj bi zaužila neznano tekočino. Trenutno preverjajo okoliščine dogodka in zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Ravnateljica šole je povedala, da so sklicali konferenco in se pogovorili z učitelji, kako tako situacijo v prihodnje preprečiti, kako sooblikovati varnost pri delu, koga obvestiti, če pride do neljubih dogodkov. Izvedeli so tudi, da učiteljica nima več zdravstvenih posledic, je pa izrazila stisko, strah in razočaranje, da bi kaj takega lahko naredil otrok učitelju.