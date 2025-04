Množična zastrupitev v študentski menzi, dva študenta v bolnišnici

V študentski menzi ob Fakulteti za geodezijo, gradbeništvo in arhitekturo v Zagrebu se je več študentov zastrupilo s hrano. Šest jih je zaradi bolečin potrebovalo zdravniško pomoč, pri dveh so bile bolečine tako hude, da ostajata v bolnišnici, poročajo hrvaški mediji.

Potem ko so študentje v menzi za kosilo jedli testenine z bolonjsko omako, jim je postalo slabo. Ena od študentk je za portal Srednja.hr povedala, da je je na stranišču fakultete srečala dve študentski, ki sta bruhali.

Šest jih je potrebovalo zdravniško pomoč, pri dveh so bili simptomi tako hudi, da ostajata na infekcijski kliniki. Eden od študentov je zdravnikom povedal, da zaradi bolečin ni mogel dihati, niti govoriti.

Na skupini v aplikaciji WhatsApp se je med študenti hitro razširila novica o zastrupitvah, menzo pa so medtem zaprli in tako bo ostalo do nadaljnjega. Gre sicer za menzo, ki je v zasebni lasti, študentje pa tam lahko koristijo možnost subvencionirane prehrane.

Kot še poročajo hrvaški mediji, zdravstvena inšpekcija vzrok zastrupitve še ugotavlja, policija pa preiskuje morebitne nepravilnosti pri pripravi hrane.