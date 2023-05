Odbor hokejske lige prvakov je v zadnjih nekaj tednih in mesecih razpravljal o različnih novostih pravil na ledu in se odločil za tri. Vsa bodo začela veljati že v prihodnji sezoni, ki prinaša tudi drugačen predtekmovalni del tekmovanja, v katerem bo po novem namesto 32 ekip sodelovalo 24 klubov.

Prva od sprememb v pravilih je ta, da bo mala, dvominutna kazen obravnavana kot velika, petminutna. Ekipa, katere hokejist bo služil dvominutno kazen, ostane brez tega igralca vse do izteka kazni, tudi če bo tekmec v času služenja njegove kazni dosegel gol. Ali z drugimi besedami: power-play se z doseženim golom ne konča. Namen je, da kaznovani igralec odsluži vso kazen, ne glede na morebitni prejeti gol, povečanje prednosti ekipe, ki ima power-play, več priložnosti za doseganje točk, morebitno zvišanje doseženih golov.

Tudi če bo moštvo med služenjem dvominutne kazni prejelo gol, bo moralo do izteka kazni igrati brez kaznovanega igralca. Foto: Guliverimage

Izvajanje "zakasnjenih kazni": ekipa, ki si bo prislužila malo kazen, a bo pred prekinitvijo igre in dejanskim služenjem male kazni prejela gol, bo morala kljub prejetemu golu odslužiti še malo kazen. Namen je, da kaznovani igralec odsluži svojo kazen zaradi kršitve pravil ne glede na prejeti gol, povečanje prednosti ekipe, ki ni storila prekrška, morebitno zvišanje doseženih golov.

Zadetek z igralcem manj (tako imenovani zadetek shorthanded) konča malo kazen. Če moštvo doseže gol z igralcem manj, se njegova mala kazen konča, kaznovani igralec se lahko vrne. S tem bi med drugim spodbudili tveganje kaznovanega moštva ob igralcu manj, kar bi v igro vneslo več vznemirjenja.

Foto: Guliverimage

"Odločili smo se za tri preproste, a učinkovite spremembe pravil, ki imajo velik potencial za dodatno vznemirjenje v igri. Vse tri spremembe so nevsiljive in zelo preprosto za splošno razumevanje. Zelo sem zadovoljen z rezultatom in mislim, da nam je uspelo doseči spremembe, ki imajo pravo ravnovesje med inovativnostjo, navdušenjem in verodostojnostjo. Zanimivo bo videti, kako bodo spremenili igro," je spremembe v pravilih za uradno spletno stran tekmovanja komentiral glavni izvršni direktor tekmovanja Martin Baumann.

Večji del navijačev ni navdušen

Vprašanje je, kako bodo pravila sprejeli hokejisti, navijači v prvih odzivih niso navdušeni, kritike in neodobravanje spreminjanja pravil na družbenih omrežjih že dežujejo. "Prvi april je že zdavnaj mimo", "Ste resni?? Te spremembe so naravnost grozne ... Popolnoma grozne!", "Ni možnosti, da bodo ljubitelji hokeja te spremembe sprejeli kot pozitivne", "Kakšna odlična ideja, da uničite tekmovanje. Uspelo vam je ...", "Ne spreminjajte pravil, medtem ko ste pijani!" je le nekaj odzivov navijačev. Privrženci novih pravil so v manjšini.

Naslova prvaka v tem tekmovanju bo branil finski klub Tappara iz Tampereja, vse skupaj se bo s predtekmovanjem začelo 31. avgusta, prvak bo znan 20. februarja 2024.